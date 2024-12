Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: le iniziative del Comune di Parma

Il 3 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla disabilità e la necessità di una società inclusiva, che offra pari opportunità a tutte le persone.

“Come Amministrazione Comunale – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – aderiamo convintamente alla Giornata mondiale dei diritti delle Persone con Disabilità che rappresenta una occasione di concreta sensibilizzazione per la cittadinanza e di riflessione per le istituzioni del territorio per rendere la nostra città sempre più inclusiva e accogliente per tutte le persone, offrendo pari opportunità e sostegno alle persone con disabilità ma anche allo loro famiglie”.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Patto Sociale per Parma e quindi con il coinvolgimento di tutte le realtà del territorio interessate, ha avviato un percorso di co programmazione con lo scopo di sviluppare una modalità partecipata di analisi, individuazione dei bisogni, delle priorità e interventi da realizzare nell’ambito dei sostegni alle persone con disabilità: un processo concreto finalizzato a migliorare la qualità della vita alle persone con disabilità e dei loro caregiver.

Le azioni previste sono finalizzate a supportare le persone con disabilità e le loro famiglie nella quotidianità con interventi mirati per bambine/i e ragazze/i all’interno di percorsi scolastici che le/i possano aiutare nel passaggio all’età adulta e attività di sostegno per persone con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico.

Il percorso di co progettazione delle attività e dei servizi, portato avanti nell’ambito del Patto Sociale per Parma e che si concluderà nei primi mesi del 2025, si fonda sull’attivo coinvolgimento delle istituzioni del territorio, dei principali enti formativi e di 14 realtà del terzo settore: una progettualità per poter definire e promuovere un approfondimento del contesto territoriale in modo da analizzare i bisogni e le risposte più efficaci da parte delle politiche di Welfare comunitario.