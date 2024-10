Giornata Mondiale dell’Alimentazione: gli eventi ai Musei del Cibo nel week-end del 12-13 ottobre 

Il 16 ottobre ricorre la Giornata mondiale dell’Alimentazione, istituita dalla FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations), con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della fame e della giusta e buona alimentazione.

I Musei del Cibo la festeggeranno domenica 13 ottobre, giorno in cui ricorre anche la Giornata delle Famiglie al Museo (Famu), con attività speciali pensate per bambine, bambini e famiglie.

Nei nove Musei del Cibo della provincia di Parma (Culatello a Polesine, Parmigiano Reggiano a Soragna, Pomodoro e Pasta alla Corte di Giarola di Collecchio, Vino a Sala Baganza, Salame Felino Igp a Felino, Tartufo di Fragno a Calestano e Fungo Porcino di Borgotaro a Borgotaro) l’ingresso sarà gratuito, dalle 10 alle 18, con visite guidate gratuite per tutti alle 11 e alle 16 (in questa ultima fascia oraria, solo se non già in corso altre iniziative).

I bambini che si presenteranno ai Musei potranno giocare, insieme agli amici o ai loro accompagnatori, con le schede MuseoQuiz, un modo coinvolgente e divertente per conoscere il museo in autonomia e scoprire gli oggetti esposti e le storie custodite.

Per tutto il giorno, Parmigiana Jones, l’intrepido esploratore amico dei Musei del Cibo, aspetta i bambini e le bambine ai Musei della Pasta, del Pomodoro e del Parmigiano Reggiano, per giocare con loro nei percorsi Kids.

Per i bambini inoltre ci saranno anche due divertenti e coinvolgenti laboratori, uno al Museo del Fungo Porcino di Borgotaro e un secondo nella nuova sede del Museo del Salame Felino (che sarà inaugurata sabato 12 alle 10.30).

Al Museo del Fungo domenica alle 15.30 “Un bosco tutto mio”, laboratorio artistico, creativo e molto naturale. È consigliato per i bambini dai 5 ai 10 anni, l’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria (Biblioteca di Borgotaro, tel. 0525 921722 da lunedì a venerdì 9-12; 15-18; sabato e domenica 10-18; email biblioteca.manara@comune.borgo-val-di-taro.pr.it).

“Facciamo il salame” è il titolo del laboratorio che si terrà, domenica sempre alle 15.30, alla nuova sede del Museo del Salame Felino Igp di via Carducci, 11 a Felino. I partecipanti saranno guidati, passo passo, nel processo di produzione, realizzando ognuno per sé il proprio salame. Il laboratorio fa parte dell’iniziativa “Il cuoco e il contadino… in tour” ed è consigliato per bambini dai 5 agli 11 anni.

L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria con App Parma Welcome.

Inoltre domenica 13, saranno presentati due nuovi allestimenti: alle 15 al Museo della Pasta alla Corte di Giarola (Collecchio), l’allestimento dedicato a “L’angolo del pane casalingo”; alle 17 al Museo del Vino, alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza verrà presentata una pregevole serie di antiche bottiglie e tappatrici storiche donate al Museo. La raccolta di bottiglie soffiate a mano, donata da Mario Gherlenda e le tappatrici storiche raccolte da Forte Rigoni e donate dalla figlia Marzia saranno esposte nella sala dell’enologia del Museo del Vino.

Il Museo del Tartufo di Fragno a Calestano sarà aperto sia sabato 12 che domenica 13, dalle 10 alle 18 in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo.

Info: Iat Parma, 0521-218889, attivo tutti i giorni 9-19.

www.museidelcibo.it