Giovanni Gelmini eletto presidente nazionale dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri

Giovanni Gelmini, direttore del distretto Sud-Est dell’Azienda USL di Parma, è stato eletto presidente nazionale dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE).

L’AGE è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 2002, con carattere volontario, che ha come obiettivi la diffusione delle nuove conoscenze geriatriche, attraverso incontri di formazione, la prevenzione e l’educazione sanitaria.

Questa nomina è un riconoscimento a Gelmini per l’impegno profuso da anni nel diffondere la cultura della cura dell’anziano, fra gli operatori sanitari, i familiari, oltre che nella popolazione in generale, sempre con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita, indipendentemente dal grado di fragilità e di non autosufficienza. Con la nomina di Gelmini, il prossimo congresso nazionale di AGE si terrà a Monticelli Terme, dal 14 al 16 novembre.

Medico chirurgo specializzato in geriatria e gerontologia oltre che in medicina interna, Giovanni Gelmini, classe 1956, è dal 2022 il direttore del distretto Sud-Est dell’Azienda USL, dopo aver diretto per alcuni anni il distretto Valli Taro e Ceno.

E’ nel direttivo nazionale della SIGG, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, per il quadriennio 2023-2027. Gelmini è stato il primo in Italia a scrivere un libro sulla geriatria per gli operatori socio-sanitari, pubblicato nel 2003 da Carocci.