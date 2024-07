Gli angeli in moto contro la violenza sulle donne (di Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni)

Il 20 settembre tutti noi parmigiani avremo un’occasione in più per unirci e dire no alla violenza sulle donne grazie alla moto staffetta degli “Angeli in moto” che farà tappa a Parma per sensibilizzare circa la parità di genere e il rispetto per le donne.

La nostra città farà da cornice ad un evento che si intitola “Caschi rossi sotto lo stesso cielo” dove tanti centauri sono coinvolti in un progetto di solidarietà partito da Roma lo scorso 8 marzo e che terminerà sempre a Roma il 25 novembre, giornata internazionalmente dedicata al contrasto alla violenza sulle donne. Sarà presentato a Parma anche un libro “Donne sotto lo stesso cielo” e i motociclisti chiederanno di potere parlare nelle scuole di argomenti affini alla parità di genere.

Gli “Angeli” continueranno ad assicurare a tutte le donne il loro accompagnamento nelle udienze processuali ogni volta che dovranno denunciare un abuso, un maltrattamento o una violenza. L’iniziativa “Caschi rossi” si augura di coinvolgere una larga parte della cittadinanza e per chi volesse maggiori informazioni invitiamo tutti a consultare il sito www.angeliinmoto.it.

Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni