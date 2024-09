Gruppo Chiesi: prima azienda pharma in Italia certificata ISO 31030 Travel Risks Management

Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, con Headquarters a Parma, è la prima azienda farmaceutica in Italia e la seconda impresa italiana in assoluto ad aver conseguito l’attestazione di conformità ISO 31030, rilasciata da RINA, multinazionale di ingegneria e certificazione attiva in più di settanta Paesi.

Lo standard internazionale ISO 31030 si riferisce al Travel Risks Management: fornisce cioè linee guida dettagliate per aiutare le organizzazioni a identificare, valutare e gestire i rischi connessi alle trasferte di lavoro. L’obiettivo ultimo è garantire la sicurezza e il benessere delle persone che viaggiano per motivi di business.

A livello globale, il Gruppo Chiesi conta più di 7.000 persone ed è presente con 31 filiali commerciali, tre stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo: nel 2023, i collaboratori dell’azienda hanno effettuato oltre 4.500 viaggi, in 85 Paesi, nei cinque Continenti. A gestire questa complessità è il dipartimento di Global Security & Mobility, composto, per la parte di Travel Risks Management, da tre persone.

Come spiega Carlo Bertolini, Senior Director Global Security & Mobility e Delegato dei Datori di Lavoro per i Rischi di Viaggio, «Al Gruppo Chiesi, RINA ha riconosciuto l’eccellenza del processo di gestione della trasferta, implementato in un’epoca in cui la prevenzione e la mitigazione di rischi sanitari e geopolitici sono una chiara necessità per ogni viaggiatore. Attraverso un team di lavoro dedicato, forte di competenze specifiche, intelligence interna e informazioni assunte da provider esterni e un software proprietario, sviluppato internamente, siamo in grado di definire il livello di rischio medico e di security di ogni trasferta e di adottare le conseguenti contromisure. Valutazione e trattamento dei rischi, Informazione, Formazione, Assistenza e Feedback sono gli elementi cardine del sistema, progettato per la sua continua evoluzione e per essere nel tempo implementato in tutte le filiali del Gruppo, che già oggi hanno in uso una versione basic del sistema».

Lo standard ISO 31030 rappresenta un traguardo significativo per il Gruppo Chiesi, che ha iniziato a ragionare in termini di Travel Risks Management nel 2017, per arrivare all’adozione della prima policy aziendale nel 2019 e alla decisione di sottoporsi all’audit di RINA nel 2023. Questo attestato, che ha durata triennale, è indice di dedizione nel supportare le proprie persone, promuovendo il benessere organizzativo e tutelandone la sicurezza, con il risultato finale di avere collaboratori più motivati e produttivi. Proprio People, insieme con Patients, Planet e Prosperity è uno dei quattro elementi cardine del modello di business dell’azienda.

Questo il commento di Giuseppe Accogli, CEO del Gruppo Chiesi: «Il percorso del Gruppo Chiesi è stato ambizioso e ha il merito di mettere in evidenza sia l’integrazione della sicurezza nella strategia aziendale sia la volontà di evolvere continuamente in positivo, adottando le migliori pratiche in materia di gestione del rischio, a tutela dei nostri collaboratori».

«Con il rilascio dell’attestazione ISO 31030 al Gruppo Chiesi, RINA valida e riconosce l’impegno dell’organizzazione nell’adottare un modello virtuoso per la gestione dei rischi legati ai viaggi dei propri dipendenti. Le mie congratulazioni vanno al Gruppo Chiesi, che ancora una volta ha dimostrato la propria dedizione alla tutela della sicurezza e del benessere dei suoi collaboratori anche durante le trasferte» ha aggiunto Nicola Battuello Executive Vice President Certification di Rina.

*******

Informazioni sul Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche.

Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita delle persone, il Gruppo agisce in maniera responsabile non solo verso i pazienti, ma anche per le comunità in cui opera e per l’ambiente. Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, siamo parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035.

Chiesi, che vanta oltre 85 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.000 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito Web: www.chiesi.com