Gruppo consigliare PD: “Approvata la mozione sul servizio idrico integrato”

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico saluta con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio comunale, all’unanimità, della mozione sul Servizio idrico integrato, che rappresenta un importante passo per la definizione del futuro del Servizio nella nostra provincia.



Le amministrazioni del territorio devono, infatti, arrivare pronte alla scadenza dell’attuale gestione, fissata al 31/12/2027.



Il voto di ieri, per il quale ringraziamo i gruppi di maggioranza e di minoranza, conferma il senso dell’impegno portato avanti dal PD volto a garantire una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche al fine di rispondere alle necessità e alle aspettative della nostra comunità.



Con questo atto il Consiglio ha indicato di predisporre uno studio di valutazione che esamini approfonditamente le diverse opzioni di affidamento: in-house, gara a doppio oggetto, procedura di gara europea, avvalendosi delle migliori competenze disponibili e collaborando con l’Università di Parma.



Tutto ciò coinvolgendo l’Assemblea dei Sindaci per condividere lo studio di fattibilità con i Comuni della provincia e valorizzando il patrimonio di partecipazioni societarie in capo al Comune di Parma per garantire una gestione del servizio idrico che sia attenta ai diritti, alle necessità e ai bisogni della collettività.



Questo atto, che si allinea agli esiti del referendum del 12 giugno 2011 e con la normativa vigente (d.lgs 201/2022), rappresenta un passo significativo verso una gestione più integrata e sostenibile del servizio idrico e crea le condizioni per riprendere in esame la possibilità di una gestione fondata su un sistema pubblico che metta al centro l’acqua come bene comune.



Gruppo Consiliare Partito Democratico di Parma