Guernelli (M5S): “Gianluca Bissi, un grande artista colornese giustamente ricordato”

Ho avuto la fortuna di conoscere Gianluca Bissi, artista e pittore Colornese la cui unica colpa è stata quella di averci lasciato troppo presto.

Amava definirsi un artigiano dell’arte, spirito ribelle, eclettico …in una parola libero.

Amava la sua Colorno, dove aveva sempre vissuto e fu la madre a trasmettergli per prima la passione per il disegno…

Ed è stato tra i suoi borghi e la campagna limitrofa fino a giungere alle rive del PO che si sono intrecciati i suoi legami umani, sociali, professionali e artistici. Qui, si può dire, nasce l’uomo e l’artista Bissi.

Frequentò già adulto i corsi serali del Toschi, e volle ripetere un anno per non perdere troppo presto il legame che aveva instaurato coi propri docenti.

Grazie alla amata moglie Sandra e all’amico Giuseppe Fiorini è in corso in questi giorni la sua prima personale. Che ha luogo ad Arco (TN), dove aveva collaborato negli ultimi vanno della sua vita.

Ma nel suo caso, è questo l’impegno che prendo, non varrà il detto “Nemo propheta in patria” …e la prossima mostra a lui dedicata dovrà essere fatta in quei luoghi che lo hanno visto nascere e crescere.

Perché come diceva Gianluca: “per capire l’altro ascolto me stesso, ma per capire il mondo ascolto il paese!”

Ciao Gianluca …e grazie per quello che hai dato alla tua città!

Simone Guernelli

consigliere comunale 5 stelle Colorno