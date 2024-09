Guerra e Aimi a Youth Cities – Laboratorio di Network delle città italiane per i giovani

Il sindaco Michele Guerra questa mattina ha portato i saluti istituzionali ai partecipanti e alle partecipanti di “Youth Cities – Laboratorio di Network delle Città Italiane per i giovani”, un momento di confronto e di scambio di esperienze tra diverse realtà italiane che, in questi anni, stanno lavorando su percorsi di politiche pubbliche per la comunità giovanile e che, se messe in rete, possono creare un ecosistema di buone pratiche.

L’evento, che si è tenuto all’Academia Barilla, è stato promosso dall’assessorato alla Comunità Giovanile del Comune di Parma, grazie ai network che si sono attivati col percorso di candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027.

Ai lavori del laboratorio Youth Cities hanno partecipato rappresentanti del Consiglio nazionale dei Giovani, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, l’assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi, assessore e assessori, dirigenti e tecnici di molti enti che negli ultimi anni hanno realizzato policy e progettualità per le giovani generazioni, tra cui: Regione Emilia-Romagna, Comune di Pisa, Comune di Pesaro, Comune di Bergamo, Comune di Brescia, Comune di Potenza, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Trento.