I Camper conquistano Parma

A Parma, ha preso avvio la 15esima edizione del Salone del Camper; presente all’inaugurazione la Ministra del Turismo, Daniela Santaché.

Tantissime le novità offerte dagli espositori: nelle tecnologie, nei servizi, nel design, per sostenere la domanda di un mercato che sta ritornando ai livelli pre-covid.

Dal lato delle novità organizzative, la notizia più importante: per le prossime 5 edizioni il Salone resterà a Parma. E proprio per questo, le Fiere di Parma, grazie anche ad una serie di alleanze a livello nazionale e internazionale, avvieranno una serie di investimenti mirati, per aumentare la capacità di offerta.

Superati i nel 2023 i 100.000 visitatori, collocando la manifestazione al secondo posto mondiale, subito dopo Düsseldorf. Un Salone in salute, soprattutto con la volontà di crescere, di investire. Aperto fino al 22 settembre.

La manifestazione quest’anno ospita oltre 330 espositori, di cui 70 provenienti da 16 Paesi esteri, oltre 600 veicoli ricreazionali esposti distribuiti su una superficie espositiva totale di 110.000 metri quadri, suddivisa in 5 padiglioni, con un incremento di circa il 4% sia di espositori che di superficie espositiva occupata.

Oltre al Ministro del Turismo Daniela Santanchè, al convegno inaugurale del Salone del Camper “Turismo e Turismi: il futuro del Plein Air”, erano presenti Franco Mosconi, Presidente Fiere di Parma, Simone Niccolai, Presidente APC, Michele Guerra, Sindaco di Parma e Antonio Erario, Responsabile della Divisione Normative ed Accordi Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un settore in crescita, che vede l’Italia come terzo produttore di camper in Europa

Quest’anno il Salone del Camper cade in un momento favorevole e di crescita per il settore caravanning, fattore particolarmente importante anche per l’industria italiana del camper. L’Italia è infatti il terzo produttore di camper in Europa dopo Germania e Francia. Il comparto industriale del caravanning ha fatturato lo scorso anno oltre 1 miliardo di Euro di prodotti finiti. Rilevante anche la filiera della componentistica italiana che serve i produttori europei, oltre ovviamente i produttori nazionali. Gli addetti diretti e indiretti del comparto industriale in Italia sono stimati in oltre 8.000 unità a cui si aggiungono le numerose concessionarie che si occupano della distribuzione.

Le immatricolazioni di camper nuovi in Italia rappresentano una cartina di tornasole: nei primi sette mesi del 2024 le immatricolazioni di camper nuovi hanno fatto registrare una crescita del 22,22%. Le immatricolazioni di caravan hanno fatto registrare un aumento nei primi sette mesi dell’anno pari al 4,72%. Anche a livello europeo si registrano dati positivi: nel primo semestre 2024 le immatricolazioni di camper in Europa sono aumentate del 9,4% (dati ECF: European Caravan Federation).

Il Salone del Camper in pillole

15^ edizione Salone del Camper: prima fiera di settore in Italia, seconda in Europa per numero di visitatori (oltre 100.000 nel 2023)

Più di 330 espositori (di cui 70 da 16 paesi esteri), oltre 600 veicoli ricreazionali esposti, 110.000 metri quadrati di superficie espositiva totali, 5 padiglioni, 4 aree merceologiche: Camper e caravan, Accessori, Percorsi e mete, Shopping

L’Italia si posiziona come il terzo maggior produttore di camper in Europa per volumi, superata solo da Germania e Francia

Circa il 20% di tutti i camper immatricolati annualmente in Europa ha origine dall’Italia

Nei primi 7 mesi del 2024 in Italia: + 22,2% crescita immatricolazioni di camper, + 7,72% immatricolazioni caravan

Nel 2023 in Italia il comparto industriale del caravanning ha fatturato oltre 1 miliardo di euro di prodotti finiti

Crescita turismo open air in Italia: 56,5 milioni di presenze stimate per l’estate 2024, con circa 30 milioni di presenze estere, pari al 53% del totale (fonte Osservatorio del Turismo Outdoor)

Veicoli ricreazionali e sostenibilità: minor impatto ambientale rispetto al viaggio tradizionale con -70% CO2, -64% risorse fossili, -73% risorse idriche (fonte Ergo)

5 i valori dei camperisti: esperienzialità, libertà, socialità, fashion, consapevolezza

6 i profili del camperista: Boomer e Millennial l’esperienza e il comfort si affiancano alla flessibilità e all’innovazione; Green, orientato alla sostenibilità, Nerd appassionato di tecnologia; Sportivo (cicloturista, amante di trekking, mare e montagna); Buongustaio (creativo sempre alla scoperta dei prodotti tipici)

7 le regioni italiane presenti nell’area Percorsi & Mete: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sicilia, Toscana. Dall’estero: Slovenia, Croazia

9 i giorni di Show cooking con gli eventi gastronomici “Cucinare in camper” e le ricette dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, a cura di Luciano Spigaroli.

Mauro Delgrosso