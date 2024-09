I vertici di Cna Parma e l’Assessora Lori in visita a 2 delle imprese colpite dall’alluvione di giugno

Nei giorni scorsi l’Assessora Regionale Barbara Lori, il Presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi e il Presidente di Area Territoriale CNA di Langhirano Claudio Bergamaschi, hanno visitato le imprese Rossi e Rivieri S.r.l. di Neviano degli Arduini e Vetromeccanica S.r.l. di Provazzano, due delle aziende gravemente colpite dalla devastante alluvione dello scorso 25 giugno. Le intense precipitazioni, che colpirono l’intera provincia, causarono l’esondazione del torrente Termina, provocando gravi allagamenti e sommergendo strade, abitazioni e aziende sotto un mare di acqua, fango e detriti. Nonostante la gravità della situazione, le due aziende hanno dimostrato un’incredibile capacità di reazione. Durante gli incontri, i titolari hanno spiegato come in questi mesi sono riusciti a rialzarsi, riavviando con fatica le proprie attività.

“Di fronte a una calamità come quella che ha colpito le nostre aziende il 25 giugno, è facile perdere la speranza – ha affermato Paolo Giuffredi – Ma ciò che ho visto oggi mi riempie di orgoglio e ammirazione nei confronti di questi imprenditori che hanno dimostrato una grande tenacia nel non mollare mai, si sono rimboccati le maniche e hanno rimesso in piedi con fatica la propria attività. Quello che è importante adesso è un sostegno economico da parte delle istituzioni, risposte concrete che possano aiutare le imprese ad ottenere un risarcimento dei gravi danni subiti.”

“I danni causati da eventi di atmosferici come questi, purtroppo sempre più frequenti, non si risolvono in pochi giorni, ma lasciano cicatrici profonde e necessitano di aiuti economici straordinari – ha commentato Claudio Bergamaschi – Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna, soprattutto nella persona dell’Assessora Barbara Lori per il suo costante impegno e per la vicinanza dimostrata nei confronti delle imprese del nostro territorio”.

“Poter conoscere due realtà imprenditoriali di grande rilevanza per il territorio e la loro grande capacità di reagire ad un evento che ha provocato ingenti danni, come il nubifragio di giugno, conferma la straordinarietà di un ricco e variegato tessuto produttivo che è ossatura portante a Parma e in Emilia-Romagna – ha dichiarato l’assessora regionale Barbara Lori. Imprese così sono ancora più importanti quando si collocano in aree in progressivo spopolamento e la loro presenza è un vero e proprio presidio per l’Appennino. Come giunta, dopo i sopralluoghi nei giorni successivi l’evento che hanno visto in campo anche la presidente Priolo, ci siamo attivati per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale che è stato confermato con una prima tranche di risorse e proprio la scorsa settimana è stato pubblicato il bando per le richieste di risarcimento dei danni da parte dei privati e delle imprese che dovranno pervenire entro il prossimo 15 ottobre. La visita è stata dunque anche l’occasione per condividere problematiche e informazioni utili a sostegno di quelle realtà che in tempi rapidissimi hanno saputo ripartire garantendo così continuità del lavoro”.