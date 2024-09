Il 19 settembre aprirà il bando per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto

Il Comune di Parma ha approvato l’avviso pubblico del Bando Affitto 2024, in attuazione di quanto disposto in materia dalla Regione Emilia-Romagna. Il bando, che aprirà il 19 settembre alle ore 12, ha come obiettivo sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto. I cittadini e le cittadine potranno presentare la domanda di contributo economico per il pagamento del canone di locazione (“affitto”) di alloggi nei Comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile (Distretto Socio Sanitario di Parma).

La presentazione del bando questa mattina, in una conferenza stampa in Municipio, con Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali, e Loretta Losi, Presidente di ACER Parma.

“Il Distretto di Parma – ha dichiarato l’Assessore Brianti – continua nel proprio impegno a sostegno delle famiglie più bisognose, in un momento storico in cui le difficoltà economiche – e quindi sociali – sono particolarmente rilevanti e, soprattutto, nonostante non ci siano da due annualità (2023 e 2024) stanziamenti statali a sostegno della locazione. Nel 2022 il fondo affitto poteva contare su 40 milioni; nel 2023 – senza stanziamenti statali – su nove milioni. Anche quest’anno il Distretto di Parma continuerà a sostenere le famiglie in difficoltà economica, ma nonostante i nostri sforzi saremo distanti dagli oltre 2.500 nuclei famigliari che abbiamo sostenuto in passato”.

“Acer Parma si appresta ad accogliere i cittadini che avranno bisogno di informazioni utili alla compilazione tramite gli sportelli di presenti in Parma, Vicolo Grossardi 16/A e Strada Garibaldi 46 – ha dichiarato la Presidente Losi – Già lo scorso anno il sistema telematico della Regione ha dato buoni risultati nella raccolta delle domande e nell’estrapolazione dei dati. Per il secondo anno Acer opererà quindi a supporto dei cittadini e, eseguiti i controlli, sarà l’ente gestore che erogherà il contributo agli aventi diritto. La misura del contributo affitto accoglie ogni anno molte richieste, il bando quest’anno pone un limite di valore ISEE di 8.000 euro puntando l’attenzione a sostegno dei nuclei più bisognosi”.

Bando Affitto

Il Bando Affitto è finalizzato alla raccolta delle domande dei cittadini e delle cittadine che hanno bisogno di un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Si tratta di un’azione particolarmente importante in questo periodo in cui permangono situazioni di difficoltà economica per numerose famiglie che, pertanto, incontrano problemi nel trovare alloggi in affitto nel mercato privato e nell’adempiere all’obbligo di corrispondere il canone di locazione.

Il Bando Affitto 2024 della Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 10 milioni di euro da ripartire tra i Distretti sociosanitari sulla base delle domande complessivamente raccolte a conclusione del periodo di pubblicazione del bando (15 ottobre).

I contributi saranno erogati dall’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Parma, ente strumentale individuato dai Comuni del Distretto di Parma per la gestione del bando, sulla base della graduatoria distrettuale.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dalle ore 12 del 19 settembre 2024 fino alle ore 12 del 15 ottobre 2024, sotto forma di autocertificazione esclusivamente con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica), tramite la piattaforma regionale online, accessibile sul sito web dell’Area Politiche per l’Abitare:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative

Chi può presentare domanda

Possono presentare istanza di contributo i cittadini e le cittadine con attestazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superiore a 8.000 euro e con cittadinanza italiana, di uno Stato appartenente all’Unione europea o di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri con permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I richiedenti e le richiedenti devono essere, inoltre, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo in Emilia-Romagna oppure di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione, sempre in territorio regionale.

Un ulteriore requisito riguarda l’incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE, come meglio specificato nel bando.

Tutti i dettagli saranno disponibili nel bando, pubblicato a partire dal 19 settembre sul Portale istituzionale del Comune, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e avvisi, Avvisi Pubblici.

Info

ACER Parma

Telefono 0521.215270 nei seguenti giorni e orari: lunedì 8.30-13 e 14.30 -17.30; mercoledì 8.30-13; giovedì 8.30-13.00 e 14.30-17.30. Martedì e venerdì chiuso.

Comune di Parma

Telefono 0521.215215 nei seguenti giorni e orari: lunedì 8.30-13 e 14.30 -17.30; mercoledì 8.30-13; giovedì 8.30-13 e 14.30-17.30. Martedì e venerdì chiuso.