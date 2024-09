Il 20 e 21 settembre la quinta edizione del Congresso “Pediatria Parma 2024”

Il 20 e 21 settembre Parma ospiterà la V edizione del Congresso “Pediatria Parma 2024”, un evento di rilievo nazionale che vedrà la partecipazione di esperti della salute del bambino provenienti da tutta Italia.

Il Congresso, ormai un appuntamento fisso per la comunità pediatrica, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento scientifico e confronto professionale.

Organizzato da Susanna Esposito, professoressa ordinaria di Pediatria all’Università di Parma e direttrice della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’evento sarà un punto di riferimento per i professionisti impegnati nella cura e nel benessere dei bambini.



Il Congresso gode del patrocinio di numerose Società Scientifiche, oltre che della Regione Emilia-Romagna, dell’Università di Parma, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’AUSL di Parma, dell’Ordine dei Medici di Parma e del Comune di Parma.

Tra i temi centrali di quest’anno spiccano la nutrizione, l’infettivologia, le vaccinazioni, la neuropsichiatria infantile e la pediatria preventiva e sociale, tutti affrontati con un approccio multidisciplinare che mette in evidenza le ultime novità diagnostiche e terapeutiche. Un’attenzione particolare sarà riservata all’integrazione tra ospedale e territorio, promuovendo una rete di assistenza pediatrica efficace e innovativa basata sull’appropriatezza diagnostica e terapeutica.



Una delle principali novità di questa edizione sarà la sessione dedicata alla pediatria digitale, che si terrà il sabato 21 settembre.

Le discussioni si concentreranno sugli strumenti digitali oggi fondamentali per la diagnosi e la gestione dei pazienti pediatrici, con interventi che esploreranno il ruolo del software di cartella clinica integrato con app mobili, la simulazione avanzata e l’utilizzo della realtà immersiva e del metaverso nella formazione e pratica medica.

Si discuterà anche dell’impiego di strumenti point-of-care, essenziali per una diagnosi rapida e accurata.

Il Congresso riserva, inoltre, un’importante piattaforma ai giovani specializzandi, grazie alla sessione “Parmagiovani”, un’opportunità unica per i pediatri in formazione di presentare le proprie ricerche, casi clinici e progetti innovativi. Questo spazio permetterà ai giovani professionisti di ricevere feedback preziosi dalla comunità accademica e di stabilire importanti connessioni nel settore.

Durante la sessione di sabato, i partecipanti potranno ascoltare i loro colleghi da diverse città dell’Emilia-Romagna e d’Italia, contribuendo a stimolare un dialogo vivace e propositivo per il futuro della pediatria.



“Investire nella formazione dei pediatri e nell’adozione delle nuove tecnologie è fondamentale per garantire un’assistenza sempre più avanzata e centrata sui bisogni dei pazienti – afferma la Susanna Esposito -. Il confronto scientifico tra professionisti è la chiave per affrontare le emergenze sanitarie e le sfide future, migliorando continuamente la qualità dell’assistenza pediatrica.”

L’evento è aperto a tutti i professionisti del settore sanitario, con iscrizione gratuita per i professionisti che lavorano in Emilia-Romagna.