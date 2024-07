Il 30 luglio si insedia il nuovo Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense

Sarà un Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense in parte rinnovato, quello che si riunirà martedì 30 luglio 2024 alle ore 18 in videoconferenza, con l’ingresso dei nuovi rappresentati dei Comuni di Collecchio e Montechiarugolo a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolte il mese scorso.

La seduta proseguirà con la nomina del presidente, del vicepresidente e la costituzione dei gruppi consiliari con i rispettivi capigruppo. A seguire, la comunicazione sulla composizione della Giunta formata dai cinque sindaci dei Comuni dell’Unione, con i riconfermati Maristella Galli (Collecchio) e Daniele Friggeri (Montechiarugolo), e la nomina dei componenti delle quattro commissioni consiliari: “Servizi sociali, Educativi e Culturali”; “Programmazione del Territorio, Sviluppo economico e Tutela ambientale”; “Bilancio, Servizi finanziari, Risorse umane e strumentali”; “Affari istituzionali, Amministrazione generale e Sicurezza urbana”.

Una volta insediato, il nuovo Consiglio sarà chiamato a votare una variazione al Bilancio di previsione 2024/2026, con l’applicazione dell’avanzo 2023 e l’aggiornamento al DUP 2024/2026. All’ordine del Giorno ci saranno, infine, l’approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva dei proventi da sanzioni al Codice della Strada e le linee d’indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio

La seduta in videoconferenza potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.