Il fedelissimo di Elly Schlein Antonio Mumolo a Parma per la candidata Dayla Briganti: “Con lei staffetta in Regione”

Un endorsement importante quella che Antonio Mumolo, consigliere regionale uscente in Emilia Romagna, membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico e fedelissimo della segretaria nazionale Elly Schlein, ha compiuto ieri pomeriggio, 22 ottobre, a Parma durante un incontro con la candidata alle elezioni regionali Dayla Briganti.

Mumolo ha infatti senza mezzi termini dichiarato di considerare la Briganti la sua erede politica a cui lasciare il testimone. “La mia storia nata dal basso, dal mondo del volontariato, come quella di Dayla Briganti, e come la sua è fatta di impegno e valori – ha detto Mumolo – Sarei quindi onorato se tu potesse prendere il mio testimone. Oggi sono qui, a Parma, per questo motivo, per dare una mano, nel mio piccolo e nelle mie possibilità, a Dayla, affinché possa raggiungere questo risultato”.

Non solo onori, però, nella strada che Mumolo ha previsto per la Briganti, per lei anche una serie di compiti e impegni programmatici per cui battersi se eletta in Regione. “Partiamo dal diritto ai trasporti pubblici gratuiti per le persone in difficoltà, che fino a qualche anno fa venivano multate mentre ora abbiamo riunito le ditte di trasporto pubblico e queste persone oggi possono spostarsi – afferma infatti Mumolo – ma il primo impegno sarà il rifinanziamento del provvedimento. E sulla casa, senza dubbio un tema di Dayla Briganti, occorrerà agire con decisione, a partire dal dare la possibilità agli enti di procedere al recupero degli edifici che possiedono.

Per questo serve oggi più che mai un piano casa per l’Emilia Romagna, anche dando un aiuto alle persone che hanno perso il sostegno legato al fondo per la morosità incolpevole. La Regione non può fare tutto, ma può dare un contributo importante”.

Dal canto suo, la Briganti ha ricordato la rilevanza della Legge Mumolo, la quale ha dato la possibilità anche ai senza fissa dimora di avere un medico di famiglia. “

Mi sto rendendo conto in questa campagna elettorale che la campagna elettorale non serve solo al candidato a farsi conoscere ma anche a conoscere il territorio – ha affermato la candidata PD – a comprendere davvero le problematiche, a compiere azioni che siano davvero a favore dei cittadini”.