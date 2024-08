Il maltempo nella montagna Parmense costa caro alla Bonifica: interventi per 490mila euro

Oltre 490 mila euro (per la precisione, 492.055,71 euro) è l’importo dei lavori di somma urgenza effettuati e completati dalla Bonifica Parmense presso le strade consortili ubicate nei territori di montagna e della Pedemontana negli ultimi 9 mesi a causa delle forti piogge che si sono abbattute ripetutamente – tra l’autunno 2023 e la primavera-estate 2024 – sui comprensori gestiti dall’ente, per un totale di 20 interventi ad altrettante infrastrutture viarie (ripristino transitabilità, sistemazioni idrogeologiche, riparazione danni, protezione viabilità) che di fatto, per le comunità locali, rappresentano importanti vie di collegamento tra diverse zone in 12 paesi: Bardi, Bedonia, Berceto, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Neviano degli Arduini, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo e Varsi.

“I fenomeni precipitativi sono stati violenti nell’intensità e copiosi per quantità di pioggia caduta, coinvolgendo sia le aree montane che le zone pedemontane – sottolinea Francesca Mantelli, presidente della Bonifica Parmense – e l’impegno del Consorzio è stato corale sotto il profilo della tempestività e dell’efficienza per ripristinare celermente le condizioni di sicurezza della viabilità e garantire i collegamenti viari alle comunità locali. Auspichiamo venga ora riconosciuto lo stato di emergenza richiesto dalla Regione alle autorità governative e che le sinergie tra i vari enti siano sempre più salde e robuste consentendo di passare da una celere operatività in casi d’emergenza ad una strutturata pianificazione di contrasto e adattamento a simili situazioni causate dal cambiamento climatico”.