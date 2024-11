Il nuovo corso dell’Aeroporto di Parma: accordo Sogeap – Aviomar per la formazione dei piloti

Parma diventa riferimento nazionale e internazionale per la formazione di giovani piloti. Grazie all’accordo stretto tra Sogeap, la società che ha in gestione l’Aeroporto Internazionale di Parma “Giuseppe Verdi”, e Aviomar Flight Academy, organizzazione che tra i vari servizi offre l’addestramento di piloti professionisti e non, dal 2025 lo scalo emiliano ospiterà infatti un nuovo hub per l’attività di formazione dei futuri piloti.

Aviomar formerà a Parma fino a 150 studenti all’anno, provenienti da tutto il mondo. Una presenza che arricchirà il territorio parmense, in termini di attività ricettive e di spillover di conoscenze.

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo, perché simboleggia la nostra visione per rilanciare l’aeroporto di Parma – ha commentato Carlos Criado, ceo di Sogeao e vicepresidente & cco di Centerline -. Infatti, esprime appieno i valori con i quali Centerline intende potenziare e sviluppare questo importante scalo: investimento in tecnologia, orientamento al futuro tramite progetti a medio-lungo termine, vocazione all’internazionalità”.

L’accordo prevede un contratto di subconcessione ad Aviomar per la durata 10 anni di un hangar, attualmente inutilizzato, che verrà recuperato e ampliato dalla stessa organizzazione attraverso un investimento a suo carico, stimato in circa 5 milioni di euro. La nuova struttura, che occuperà un’area di circa 2000 metri quadrati, subirà in particolare un ammodernamento dal punto di vista tecnologico, con l’installazione di due simulatori di volo, un Diamond DA42 Fstd e un Boeing 737-8200 Max Fstd.

Al centro del progetto anche la sostenibilità: il Flight Training Centre sarà alimentato da energia solare prodotta da 1.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici integrati nel nuovo hangar eco-friendly.

Un aspetto, quello dell’investimento in tecnologia e in sostenibilità, che si sposa con la visione del “Giuseppe Verdi” del futuro, che farà della dotazione tecnologica – sia in termini di infrastrutture dello scalo sia di esperienza di volo dei passeggeri – uno dei suoi tratti caratteristici. Infatti, l’aeroporto di Parma è stato scelto da Aviomar tra una rosa di aeroporti nazionali in virtù dell’idoneità delle infrastrutture, del sostegno all’investimento da parte del territorio, nonché del progetto di sviluppo dell’aeroporto previsto nel business plan di Centerline.

Particolare rilevanza è data anche dal fatto che Ryanair ha stretto con Aviomar un accordo esclusivo che prevede che i programmi della Ryanair Future Flyer Academy saranno offerti da Aviomar anche nell’hub di Parma. Un sintomo della volontà di Sogeap di consolidare e sviluppare un rapporto, con la società di voli low-cost, che potrebbe assumere una valenza strategica per l’azienda, per lo scalo e per l’intero territorio parmense.