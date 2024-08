Il ponte di Ferragosto della Polfer: la vigilanza su treni e stazioni ha portato a un arresto e 24 denunce

4.280 persone identificate, 1 persona arrestata, 24 denunciate in stato di libertà, 2 soggetti segnalati all’autorità amministrativa, 11 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati in strutture protette, 15 violazioni amministrative elevate (di cui 9 in materia di sicurezza ferroviaria e decine di stazioni controllate).

Nello stesso periodo sono state segnalate alla competente autorità amministrativa 5 persone per ubriachezza ed uso personale di stupefacenti, con il conseguente sequestro di 15 grammi di cannabinoidi e 8 di oppiacei.

Questi i risultati del lungo ponte di Ferragosto, che ha visto un’intensificazione dei servizi di vigilanza, con un particolare impegno per le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio al compartimento Polizia Ferroviaria Emilia-Romagna, sia per la quotidiana opera di prevenzione e repressione dei reati nelle stazioni e a bordo dei treni, che per le particolari misure adottate per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Il complesso delle attività ha visto lo schieramento su tutto il territorio regionale di 439 pattuglie, fra personale in uniforme e in abiti civili, e 22 servizi di vigilanza a bordo treno.

L’arresto è stato effettuato dagli agenti del settore operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale nei confronti di un soggetto, presunto autore di una rapina commessa a bordo treno in danno di un viaggiatore al quale aveva sottratto il bagaglio per poi, alla reazione dello stesso, colpirlo al volto con un pugno.

I 14 denunciati in stato di libertà si sono resi responsabili di vari reati tra i quali atti osceni, detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, truffa, tentato furto, rifiuto di generalità, violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri, violazione al foglio di via obbligatorio.