Il Prosciutto di Parma alla Festa del Cinema di Roma, appuntamento dal 16 al 27 di ottobre

Il Consorzio del Prosciutto di Parma si prepara a sbarcare nella capitale, dove sarà sponsor ufficiale della diciannovesima edizione della Festa del Cinema, che si terrà dal 16 al 27 ottobre.

In questa occasione, presso il Villaggio del Cinema, sarà allestito uno spazio, interamente personalizzato a tema Prosciutto di Parma, che coinvolgerà i visitatori in attività di degustazione e intrattenimento. Qui, la magia del cinema si unirà alla dolcezza della Dop di Parma e i partecipanti potranno trascorrere momenti di divertimento e, al tempo stesso, scoprire la tradizione millenaria che sta dietro a questa eccellenza gastronomica.

L’esperienza che gli ospiti vivranno non coinvolgerà soltanto il gusto: in un photobooth allestito con tanto di seduta, ciak e megafono, tutto personalizzato Prosciutto di Parma, sarà possibile immortalare il proprio assaggio, come su un vero set cinematografico.

Un appuntamento speciale attende i visitatori venerdì 18 ottobre: dalle 17.30 alle 19.30, allo stand del Consorzio, Luca Pappagallo, personaggio amatissimo dal pubblico dei social e della TV, incontrerà il pubblico e lo intratterrà con uno show cooking dedicato ad alcune ricette che uniscono la tradizione romana al sapore inconfondibile del Prosciutto di Parma.

Alla partnership con la Festa del Cinema si unisce un’ulteriore attività di valorizzazione del Parma: durante il mese di ottobre sarà in servizio a Roma uno speciale minibus che coprirà varie linee della città, completamente rivestito con una grafica dedicata al Prosciutto di Parma.

“Prendere parte a una manifestazione così importante nel panorama cinematografico mondiale ci rende estremamente orgogliosi. Questo 2024 è per noi tutto incentrato sulla tematica dell’incontro. Il Prosciutto di Parma è un prodotto versatile, completamente naturale, che ha l’innata capacità di trasformare ogni situazione in un momento conviviale e di condivisione. E che può creare interessanti sinergie incontrando altre eccellenze, che si tratti di specialità alimentari o di eventi culturali, come nel caso della Festa del Cinema di Roma – commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma -. Sullo sfondo unico della città eterna, questo evento sarà per noi l’occasione per incontrare turisti, cinefili e, in generale, persone provenienti da ogni parte del mondo, a cui offrire un assaggio della nostra tradizione e del territorio in cui prende vita”.

Lo stand del Consorzio del Prosciutto di Parma, situato nel Villaggio del Cinema adiacente all’Auditorium Parco della Musica, sarà attivo ogni giorno, dall’ora di pranzo alla tarda serata, per tutta la durata della manifestazione.