Il Prosciutto di Parma protagonista al Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parigi

Il Consorzio del Prosciutto di Parma torna ad essere protagonista a SIAL, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, in programma a Parigi dal 19 al 23 ottobre.

Come di consueto, l’ente di tutela del Parma DOP metterà a disposizione dei propri associati un ampio spazio (padiglione 6, stand E 119) in cui organizzare incontri con clienti e ospiti, una sorta di quartier generale al servizio delle proprie aziende, dominato dall’iconica esposizione di Prosciutti di Parma.

“SIAL è un palcoscenico internazionale imprescindibile per un prodotto d’eccellenza come il nostro. Consolidare il dialogo e lo scambio con gli operatori degli altri Paesi si conferma per noi di estrema importanza, anche nell’ottica di rafforzare la nostra presenza nei mercati esteri e di favorire lo sviluppo di nuovi canali di vendita, con un’attenzione particolare ai consumi fuori casa”, commenta Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.

L’export del Prosciutto di Parma mantiene un ruolo di assoluto rilievo per l’economia del comparto: il 2023 ha visto circa 2 milioni e mezzo di Prosciutti di Parma lasciare l’Italia per raggiungere le tavole di tutto il mondo.

“SIAL, che celebra il suo sessantesimo anniversario, giunge, come sempre, in un periodo dell’anno particolarmente strategico, poiché ci permette di tracciare, con i nostri partner commerciali, il bilancio del 2024 e, al tempo stesso, di iniziare a pianificare le attività per il 2025. Anche lo scorso anno un terzo dei Prosciutti di Parma prodotti è stato destinato all’estero: un risultato di questo tipo è frutto di un lavoro assiduo portato avanti negli anni e su cui abbiamo intenzione di continuare ad investire importanti risorse ed energie. Con questo spirito e questi obiettivi partecipiamo nuovamente a questa manifestazione a cui siamo particolarmente legati”, conclude il Presidente Utini.

Consorzio del Prosciutto di Parma, Padiglione 6 | Stand E 119