Il sindaco Guerra e l’assessora Bonetti alla Scuola d’infanzia Soleluna per l’inizio anno scolastico

Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico dei servizi per l’infanzia (nidi e scuole d’infanzia), questa mattina hanno portato i saluti dell’Amministrazione ai bambini, alle bambine e al personale della Scuola d’infanzia Soleluna.

Con la visita al Soleluna, il Sindaco e l’Assessora hanno voluto idealmente augurare un buon anno di crescita e divertimento ai bambini e alle bambine che frequentano i Nidi e le Scuole d’Infanzia di tutta la città e un auspicio di buon lavoro a tutto il personale che opera nelle strutture di Parma. Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora Caterina Bonetti hanno poi partecipato al momento del pranzo, insieme ai bambini e alle bambine del Soleluna.

“L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento significativo per i bambini e le bambini che riscoprono l’emozione del ritrovarsi insieme in questi spazi – ha dichiarato il Sindaco Guerra – Parma è una città fortunata perché ha degli spazi scolastici veramente accoglienti, con aree esterne ed interne curatissime, grazie al lavoro quotidiano del personale e degli operatori delle scuole: di questo dobbiamo essere grati perché in questi spazi si costruisce – senza retorica – il futuro delle nostre città. Abbiamo scelto quest’anno di partire dal Soleluna nel quartiere San Leonardo, da una delle strutture più belle di Parma, e da qui di augurare alle maestre, ai bambini e alle bambine un buon anno scolastico, con l’auspicio che sia un’occasione di crescita e di divertimento”.

“L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre una grande emozione per i bambini, le famiglie, il personale delle scuole – ha affermato l’Assessora Bonetti – Inizia una nuova avventura – diversa ogni anno – ricca di sfide e progetti. Per alcuni dei bambini e delle bambine questo è il primo ingresso nella comunità scolastica, un momento di passaggio importante per i piccoli cittadini. Siamo qui per accogliere al meglio tutte le famiglie, augurando un percorso pieno di scoperte, divertimento e relazioni di amicizia. Grazie a tutto il personale che ha reso possibile l’avvio dell’anno scolastico e a chi accompagnerà i bambini e le bambine nella crescita giorno dopo giorno. Anche quest’anno prosegue il nostro impegno come amministrazione nelle assunzioni e stabilizzazioni del personale educativo, oltre al costante miglioramento dei percorsi pedagogici offerti. Cercando sempre di sostenere al meglio la nostra comunità educante. Buon lavoro a tutte e a tutti”.

La mattinata è iniziata a Corcagnano, con la visita dell’Assessora Bonetti al polo per l’infanzia Origami, insieme alla Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, alle Responsabile delle Strutture Operative Nidi e Scuole d’infanzia e ai rappresentanti di ParmaInfanzia, società partecipata a cui recentemente il Comune di Parma ha affidato – al termine di una procedura di gara – la gestione di servizi per la prima infanzia della città.

Il Comune di Parma garantisce un servizio importante a favore della collettività per quanto riguarda i servizi per l’infanzia.

I posti disponibili nelle Scuole d’infanzia (3-6 anni) a gestione diretta del Comune sono 1450; oltre 150 posti nei servizi 0-6 anni; 883 nelle scuole d’infanzia a gestione partecipata. Nelle Scuole d’infanzia, pertanto, i posti in totale sono 2.483.

Nei Nidi d’infanzia (0-3 anni) a gestione diretta del Comune di Parma i posti disponibili sono 642. Nelle strutture a gestione indiretta sono 636, più 32 posti di Spazi bambino. Pertanto, considerando i 145 posti in convenzione, i posti disponibili di Nido in totale sono 1455.