Imbrattata la sede del Pd Oltretorrente: “M*** sioniste”

Il vandalismo, la azioni che hanno intento offensivo non sono la forma efficace di dissenso, non sono argomento di confronto e neppure danno voce a dolore e richiesta di attenzione.

Eppure oggi il nostro circolo si ritrovato attaccato da chi crede di far bene ad una causa drammatica che riguarda tutti.

Con forza ribadiamo che la posizione del nostro Partito Democratico è: “due popoli, due stati”, per la fine del conflitto a Gaza e non solo, contro ogni forma di antisemitismo, posizione che non ci ha impedito di criticare i gravissimi errori di Israele contro il popolo palestinese e violazione del diritto internazionale.

La posizione del PD Oltretorrente è ben definita anche dal fatto che la nostra Segretaria di Circolo, Gabriella Corsaro in qualità di presidente della commissione diritti del Consiglio comunale di Parma, è stata prima firmataria di un importante ordine del giorno su “Palestina – Israele, due popoli due stati” recentemente approvato dal Consiglio Comunale della Città di Parma.

Ci prepariamo a celebrare la Giornata della Memoria nella consapevolezza che l’antisemitismo va contrastato ogni giorno, nella chiarezza delle posizioni politiche, con la forza del dialogo e con gli argomenti del senso di umanità e di fratellanza universale. Lo diciamo da quell’Oltretorrente che ha visto tanti concittadini e concittadine essere deportate proprio da qui, da questo quartiere, nel quale non hanno più fatto ritorno.

Pd Oltretorrente