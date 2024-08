In lieve aumento le imprese attive nel parmense: 38.591 unità a fine giugno, +0,1%

Si conferma in lievissimo aumento, anche nel secondo trimestre 2024, il numero delle imprese attive in provincia di Parma.

Così come attestavano i dati del primo trimestre (+0,5% sullo stesso periodo del 2023), anche a fine giugno il saldo è risultato lievemente positivo, con un +0,1% che porta a 38.591 le unità attive, vale a dire 36 in più rispetto al dato di chiusura del secondo trimestre dello scorso anno.

L’aumento del numero delle imprese attive – come emerge dalle analisi dell’Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia – ha riguardato un po’ tutti i comparti, fatta eccezione per agricoltura, commercio, trasporti-magazzinaggio.

Tra i settori in calo ricordiamo: il primario, in cui il numero delle imprese attive si è portato a 5.395 unità (-89 unità, -1,6%), il commercio, che ha chiuso il trimestre a quota 7.867 aziende, facendo segnare una flessione dell’1,1% con un calo di 86 unità, e il settore trasporti-magazzinaggio, con un saldo, alla fine del trimestre, di 997 aziende, in calo dello 0,8%.

In aumento le costruzioni (6.160 imprese, +0,9%, +55 unità) e sostanzialmente in pareggio la manifattura (4.730 imprese, +2 unità, +0,04%).

Aumentano anche le attività di alloggio e ristorazione (2.596 imprese, +23 unità, +0,9%), e i servizi alle imprese.

Ad eccezione delle richiamate flessioni per i trasporti-magazzinaggio, infatti, sono risultate in crescita del 3% le imprese del settore informazione e comunicazione, del 3,5% le attività finanziarie, dello 0,7% le attività immobiliari e dello 0,8% le attività professionali e scientifico-tecniche; nel suo insieme, dunque, il comparto ha concluso il secondo trimestre con 7.949 imprese attive.

In aumento, poi, le imprese dei servizi alla persona (2.727 aziende), con le seguenti variazioni: istruzione +5,4%, sanità e assistenza sociale +3,7%, attività artistiche, sportive e del divertimento +2,0%, altre attività +0,1%.

Quanto alla natura giuridica, le analisi camerali evidenziano il consistente aumento delle società di capitale. Le aziende con questa natura giuridica, infatti, rappresentano il 30,1% del totale e si sono attestate a 11.610 unità, con una crescita del 2,4% rispetto al 2023 (+270 unità rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente). Le società di persone, che rappresentano il 15,4% sul totale delle imprese di Parma, sono 5.934, in calo del 2,9% (-177 unità) e le imprese individuali, che rappresentano il 52,3% del totale, sono 20.170, in crescita dello 0,1% (+14 unità).