In Municipio la celebrazione del 60° compleanno di Polisportiva Coop

È stato celebrato questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale, il 60° compleanno della Polisportiva Coop Parma 1964.

Per l’occasione il presidente del consiglio comunale Michele Alinovi, il sindaco di Parma Michele Guerra, l’assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi hanno consegnato una targa di ringraziamento a Enrico Zurlini, presidente della ASD Polisportiva Coop Parma 1964, accompagnato da dirigenti e atleti della società.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Celebriamo i 60 anni della Polisportiva Coop, una realtà molto importante per Parma per la sua storia prestigiosa e per aver promosso diverse discipline sportive. Attraverso la sua azione ha coinvolto migliaia di parmigiane e parmigiani che si sono avvicinati allo sport proprio grazie a Coop. A questo si aggiunge lo straordinario lavoro di recupero di alcuni luoghi della nostra città, grazie all’attività sportiva. Polisportiva Coop è un esempio alto di cittadinanza che premiamo in sala del consiglio proprio perché ha un valore notevole per la nostra città e per il nostro territorio”.

Il presidente del consiglio comunale Michele Alinovi ha rimarcato il ruolo fondamentale che Polisportiva Coop ha avuto in 60 anni di attività “soprattutto da un punto di vista sociale, promuovendo il diritto allo sport, il diritto dei giovani a crescere da un punto di vista sportivo e personale”

L’assessore allo sport Marco Bosi ha rimarcato: “Oggi non celebriamo solo uno straordinario percorso sportivo, ma anche per guardare al futuro di Polisportiva Coop che ha cambiato i propri vertici con un nuovo presidente con cui stiamo lavorando per progetti molto ambiziosi. Polisportiva Coop è una delle tre grandi polisportive dalla città a cui va il nostro ringraziamento, per quello che ha fatto fino ad ora e per aver saputo essere non solo società sportiva ma comunità, luogo in cui le famiglie scelgono di fare un percorso insieme”.

Sono intervenuti per la Polisportiva Coop Giancarlo Gobbi che ha tenuto un discorso sul sessantesimo. Sono intervenuti Andrea Paini in rappresentanza del Coni provinciale, Cesare Gandolfi per le federazioni di pallavolo e Claudio Bassi presidente di CSI. E’ seguito l’intervento del presidente Enrico Zurlini. Il momento si è concluso con l’annuncio del nome del nuovo presidente Paolo Bertasi.

Il presidente uscente Enrico Zurlini ha ricordato come l’interesse pubblico debba prevalere “le società sportive devono tenere conto che sono parte della città promuovendone lo sviluppo in campo sportivo e di crescita dei giovani”.

Il nuovo presidente Paolo Bertasi ha dichiarato: “Sono orgoglioso di essere presidente di Polisportiva Coop che da 60 anni si impegna nel formare i giovani promuovendo diverse discipline sportive. Una società sana che guarda al futuro con fiducia e determinazione grazie a chi mi ha preceduto, Enrico Zurlini”.

E’ stato inoltre consegnato l’attestato di benemerenza da parte della società sportiva ai 7 soci firmatari del primo statuto: Enrico Zurlini, Renzo Simonazzi, Giuliano Masola, Massimo Dardari, Enzo Framelli, Marco Bellini, Donatella Darecchio.

Con questo riconoscimento l’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine alla Polisportiva Coop Parma 1964 per i 60 anni di attività sul territorio e per celebrare, insieme alla città, l’impegno e la passione quotidiana nella realizzazione di attività sportive e di valore sociale.

ASD Polisportiva Coop Parma 1964 conta infatti oltre 1.500 soci-atleti e rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo della città.





La storia di ASD Polisportiva COOP PARMA 1964

ASD Polisportiva COOP PARMA 1964 nasce in realtà nel lontano 1964 come Cannisti Coop-U.P.C.C per opera di otto pescatori che certamente non immaginavano per la loro creatura uno sviluppo così rapido ed imponente. Con l’apertura ad altre discipline sportive la società si trasforma l’anno successivo in Gruppo Sportivo Coop-UPCC. In questi anni fioriscono le attività, alla Pesca si affiancano Atletica, Baseball, Calcio, Canoa, Ciclismo, Hockey su prato, Judo, Pallavolo, Pattinaggio su rotelle e Pallacanestro.

È nel 1975, poi, col passaggio dell’Unione Parmense delle Cooperative di Consumo (U.P.C.C. – l’ente patrocinatore e finanziatore) a Coop Nordemilia, che la società diventa Polisportiva Coop Nordemilia. Per la prima volta il numero degli atleti supera addirittura i cinquecento. Alcuni sport hanno nel corso degli anni continuato la loro fortunata attività, mentre altri si sono avvicendati via via con l’ingresso di nuovi. In questo periodo prendono vita le sezioni di Ginnastica Artistica, Trampolino Elastico. Le ultime acquisizioni sono state Canoa (2014) e Karatè (2017). Il 25 aprile del 1983 aprono i campi “Bruno Gandolfi”, dopo aver ottenuto la concessione dal comune di Parma, prima società ad avere questo tipo di rapporto per la gestione di impianti comunali. I campi “B. Gandolfi” sono diventati l’impianto sportivo principale per molti atleti della Polisportiva per la versatilità degli spazi usufruibili in parte come Club House e come campi estivi. Da allora sono stati sede di incessante attività, interrotta solo in alcuni momenti dalle grandi piene del torrente Parma, che si susseguono ancora incessantemente nonostante la costruzione delle case d’espansione sul torrente Parma.

La Polisportiva, dopo la trasformazione dell’ente prima in Coop Consumatori Nordest e poi in Coop Alleanza 3.0 ha assunto come da statuto il nome attuale, ed è diventata la grande società che potete vedere. A tutt’oggi le sezioni sportive sono nove: atletica, calcio, canoa, ginnastica artistica, karate, nuoto, pallanuoto, pallavolo e pesca. A testimonianza del forte legame con la città, che da sempre anima lo spirito della Polisportiva, abbiamo voluto dare il nostro contributo concreto al recupero di zone della città abbandonate, per ricavarne spazi utilizzabili e impianti sportivi. Nel corso di questi anni abbiamo avuto oltre 23.000 tesserati alla nostra società, una persona su 5 degli abitanti di Parma è stato nostro socio. La nostra mission è avviare i giovani alla scuola della vita attraverso la formazione sportiva e coerentemente con questo è stata scelta la frase di Nelson Mandela per la ricorrenza dei 50 anni “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”.