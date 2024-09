In vicolo Grossardi inaugurazione Sportello “SOS STUDENT3” di UdU e Camera del Lavoro Parma

È in programma per giovedì 19 settembre, alle ore 18, l’inaugurazione del nuovo Sportello “SOS SUTDENT3” di UdU – Unione degli Universitari di Parma, in collaborazione con Camera del Lavoro-CGIL Parma, nell’Aula studio Giulio Regeni in vicolo Grossardi, 4.

Lo sportello, che sarà attivo tutti i secondi e quarti giovedì del mese dalle 14 alle 17, nasce per offrire a studenti e studentesse consulenza e servizi su temi come problematiche dei contratti d’alloggio, problemi dello studente consumatore (es.: controversie con i locatari, consumi energetici, telefonia), dubbi sui contratti di lavoro stipulati, pratiche per i permessi di soggiorno legati allo studio, permessi studio e permessi per giornate d’esame, problematiche assistenziali e previdenziali (NASPI, ISEE, bandi Ergo, bonus).

Nell’occasione è convocata una conferenza stampa di presentazione a cui interverranno Lisa Gattini, Segretaria generale CGIL Parma, Antonino Cento, Consigliere Naz.le UdU Parma, Paolo Martelli, Rettore Università degli Studi di Parma, Ettore Brianti, Assessore Politiche sociali Comune di Parma.