Inaugurata l’Academy del Prosciutto nell’area dell’istituto Gadda a Langhirano

Con l’obiettivo di connettere il mondo della scuola, con quello della formazione e delle imprese del distretto del Prosciutto di Parma dop diventa realtà l’Academy del Prosciutto a Langhirano.

Realizzata nell’area dell’istituto Gadda, l’Academy nasce grazie a un investimento complessivo di 940mila euro. A finanziare il progetto sono stati: la Provincia di Parma (453mila euro); la Fondazione Cariparma (200mila euro); il Consorzio del Prosciutto (150mila euro); Parma Io ci Sto (65mila euro), l’Unione Parmense degli Industriali (20mila euro), il Comune di Langhirano (15mila euro), Unione Comuni Appennino Est (10mila euro), Unione Comuni Pedemontana (10mila euro), Opem spa (10mila euro) Opem spa e il Gruppo imprese Artigiane (7mila euro). Sono inoltre state donate due celle frigorifere dall’impresa Frigomeccanica.

Il progetto esecutivo è stato approvato ad agosto 2022, i lavori sono stati eseguiti dalla Dap Costruzioni Generali srl di Giugliano in Campania.

La Provincia di Parma ha inoltre stanziato i fondi per la realizzazione del porticato a copertura dell’ingresso dell’edificio, che dovrà essere realizzato entro la primavera 2025.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Matteo Daffadà: “All’Academy si guarda al domani con ambizione: un futuro cruciale, sostenibile e competitivo per l’intera filiera del prosciutto. Si compie felicemente quel percorso di collaborazione tra il mondo della scuola, quello della formazione e dell’impresa per creare opportunità per le nuove generazioni supportando le aziende locali, figure professionali specializzate, nell’ambito della filiera del Prosciutto di Parma”.