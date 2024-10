Inaugurato il Sentiero Natura Laterlite a Rubbiano di Solignano

È stato inaugurato oggi a Rubbiano di Solignano il Sentiero Natura Laterlite, un percorso naturalistico creato grazie alla collaborazione tra Laterlite, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Parchi del Ducato), il Comune di Solignano e la Regione Emilia-Romagna. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti numerose autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui Barbara Lori, Assessora Regionale dell’Emilia-Romagna ai Parchi e Forestazione, Corrado Beldì, Presidente di Laterlite insieme ai partner del progetto, Elena Negri Consigliera del Comune di Solignano, il team del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, Agostino Maggiali, Presidente dei Parchi del Ducato.

Il sentiero, situato all’interno dell’Area Natura 2000 del Medio Taro, rappresenta un importante contributo alla tutela della biodiversità di un’area demaniale e testimonia l’impegno attivo per la salvaguardia ambientale della regione. Lungo il percorso, i visitatori potranno esplorare, in un’esperienza immersiva, cinque diversi ecosistemi – Bosco, Greto Fluviale, Prato Arido, Stagno e aree con piante autoctone – ciascuno arricchito da un’audioguida che illustra le caratteristiche della flora e della fauna locali. Ogni tappa presenta l’opportunità di conoscere e valorizzare il variegato e ricco patrimonio naturale della zona.

Il Bosco, originato dalle piantagioni attorno allo stabilimento Laterlite e ora cresciuto spontaneamente, ospita una molteplice varietà di specie vegetali e animali. Il Greto Fluviale, con il suo alternarsi di pietre e sabbia, offre una vegetazione avventizia in cui peculiari specie animali trovano riparo mimetizzandosi agli occhi dei predatori e un ambiente riproduttivo per specie importanti come l’occhione e il corriere piccolo. Il Prato Arido, un’ampia radura caratterizzata da estrema povertà d’acqua, accoglie rare specie di orchidee selvatiche e altre piante xerofile, capaci di adattarsi alle dure condizioni del suolo ghiaioso. Lo Stagno, colonizzato dalla canna di palude è un prezioso habitat per anfibi, insetti acquatici e numerose libellule di varie specie. Infine, il percorso è arricchito dalla presenza di numerose piante autoctone, come Orniello, Roverella, Olmo, Acero campestre, Carpino nero, piante ornamentali come la Ginestra di Spagna, e piante da fiore e da frutto come Ciliegio, Mirabolano, Pero Selvatico che rendono il Sentiero Natura Laterlite un vero e proprio laboratorio vivente di biodiversità.

«Laterlite continua il suo impegno verso la sostenibilità, non solo attraverso i propri processi e prodotti, ma anche nella gestione dei suoi siti produttivi – dichiara Corrado Beldì, Presidente di Laterlite. Oltre agli investimenti nelle energie rinnovabili e alla creazione di nuovi boschi intorno allo stabilimento di Rubbiano e nella cava in collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, il Sentiero Natura rappresenta un ulteriore segnale di apertura verso le comunità locali, rispondendo al bisogno di valorizzare un’area che richiedeva da tempo attenzione. Il percorso, che si snoda lungo il greto fluviale, consente di immergersi in un ambiente naturale ricco di specie animali e vegetali. Questo itinerario didattico, aperto tutto l’anno, è destinato a cittadini, collaboratori, lavoratori e famiglie, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire la bellezza e la vitalità della natura che vive rigogliosa a pochi passi da noi».

«Nel ringraziare Laterlite, KilometroVerdeParma e tutti coloro che si sono impegnati per questo nuovo percorso verde, vorrei dare un dato sulla sentieristica – ha dichiarato Barbara Lori, Assessora Regione Emilia-Romagna ai Parchi e Forestazione – In questi cinque anni di legislatura la Regione Emilia-Romagna ha stanziato sia fondi per la manutenzione ordinaria, come decespugliamenti, segnaletica e ripristino del fondo, per garantire sicurezza nella fruizione e creare le condizioni perché la sentieristica divenga opportunità di valorizzazione territoriale attraverso attività che devono essere strutturali. Il recente bando ha stanziato 450mila euro per finanziare 65 nuovi interventi, di cui 12 nella provincia di Parma. Analogamente abbiamo investito anche per nuovi interventi di forestazione e salvaguardia della biodiversità nella collaborazione con l’Ente Parchi del Ducato e KilometroVerdeParma è stata determinante anche grazie ad una sempre maggior sinergia con privati come è l’importante iniziativa di Laterlite».

Per Agostino Maggiali, Presidente dell’Ente Parchi del Ducato «il Sentiero rappresenta una nuova opportunità per conoscere la biodiversità e i preziosi ambienti del medio corso del fiume Taro, che contribuiamo a tutelare grazie alla presenza del Parco Regionale, a beneficio delle scuole, dei cittadini e dei turisti. Siamo molto orgogliosi di aver collaborato dando il nostro contributo di tipo scientifico alla realizzazione di questo bel progetto che è in linea con le nostre finalità».

Elena Negri Consigliera del Comune di Solignano esprime la sua soddisfazione: «Parlo sia come consigliera ma anche come abitante di Rubbiano: sono molto contenta di questa iniziativa e ringrazio chi ha deciso di costruire questo percorso naturalistico per valorizzare le bellezze del nostro territorio».

«Esprimo il mio più sincero apprezzamento a Laterlite e al suo team per l’impegno dimostrato nella tutela ambientale – dichiara Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma – Il Sentiero Natura Laterlite non solo valorizza un’area naturalistica come quella del Medio Taro di grande interesse per il territorio parmense, ma rappresenta un contributo cruciale per la conservazione di un habitat ricco di biodiversità. Questo progetto è una risorsa fondamentale per la protezione degli ecosistemi locali e per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di preservare e vivere la natura. La salute umana è profondamente legata alla biodiversità degli ecosistemi, proteggere l’ambiente significa garantire il benessere delle generazioni presenti e future».