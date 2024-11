Inaugurato in piazza Ghiaia il mercato coperto contadino del buon cibo sano e sostenibile

Giovedì 7 Novembre a Parma nella storica Piazza Ghiaia, all’interno dei locali della ex “Galleria Settanta”, è stato inaugurato il Mercato coperto contadino di Campagna Amica, uno spazio a disposizione della città, dove trovare le eccellenze alimentari del nostro territorio e fare una spesa sostenibile e di qualità direttamente dai produttori agricoli. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco di Parma Michele Guerra con gli Assessori Chiara Vernizzi e G. Luca Borghi, del Presidente della Provincia Alessandro Fadda, dell’Assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, del Direttore di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli, del Vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia Vittorio Dall’Aglio, del Comandante provinciale dei carabinieri di Parma Andrea Pagliaro, del Direttore Regionale Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri, di numerose autorità civili, religiose e militari, rappresentanti delle Istituzioni e degli enti economici locali e di un folto pubblico.

A fare gli onori di casa il Presidente di Coldiretti Parma Luca Cotti, il Presidente regionale Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli, il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi. “Questo mercato – evidenzia il Presidente di Coldiretti Parma Luca Cotti – porta la campagna nel cuore della città, per far incontrare direttamente il produttore agricolo con il cittadino consumatore e dare valore al lavoro dei nostri coltivatori e allevatori con le loro produzioni territoriali.

Con questo spazio Coldiretti intende inoltre riportare Piazza Ghiaia alla sua originale vocazione mercatale, con attenzione alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione dell’agricoltura italiana”. “Gli amanti della buona tavola e del cibo sano e genuino – sottolinea il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi – potranno trovare nel Mercato Coperto di Campagna Amica il luogo ideale per degustazioni e somministrazione agricola, fare acquisti di prodotti freschi, tracciati, sicuri e di stagione ma anche dialogare con i produttori sulla storia dei prodotti, i metodi di coltivazione, allevamento e trasformazione.

Il mercato coperto, infatti, non sarà solo un luogo accogliente e famigliare dove fare la spesa ma anche un polo aggregativo e di socializzazione, dove condividere eventi, laboratori e scoprire tradizioni e specialità della cucina contadina locale”. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati e prodigati per la realizzazione di questo mercato coperto, dalle aziende agricole alla struttura provinciale e regionale Coldiretti, dall’Amministrazione Comunale di Parma al Consorzio Agrario di Parma e alla Fondazione Campagna Amica è stato fatto dal presidente regionale di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli che ha sottolineato “oggi stiamo donando a Parma e ai suoi cittadini un regalo prezioso, un luogo dove non solo si possono trovare prodotti alimentari speciali perché sani e di qualità ma perché vengono dal mondo degli agricoltori che, qui, direttamente vendono i loro prodotti. Questo è un punto d’incontro per entrare in diretto contatto col mondo dell’agricoltura e dell’agroalimentare, che deve essere protetto perché è un grande patrimonio del nostro Paese. E questo luogo deve far capire ai cittadini, in particolare ai giovani, che oggi l’agricoltura è un’attività estremamente imprenditoriale, innovativa e sostenibile”.

Il Sindaco di Parma Michele Guerra esprimendo gratitudine per un progetto di riqualificazione e per uno spazio che porta a Parma le eccellenze alimentari del territorio ha commentato “qui si incontrano città e campagna, il lavoro di donne e uomini che dai campi arriva direttamente sino a noi”.

Le aziende agricole di Campagna Amica coinvolte sono una ventina, tra quelle fisse e quelle che si alterneranno, ed accoglieranno i consumatori dal Martedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 15,00, con entrate in piazza Ghiaia n.25 e in Borgo Paggeria n.24, con un’ampia e ricca gamma di prodotti in base alla stagionalità: frutta e verdura di stagione, salumi dop, carne, Parmigiano Reggiano e un vasto assortimento di formaggi, pane, prodotti da forno e pasta fresca, vino, agribirra e olio extravergine di oliva. Il mercato ospita anche uno spazio del Consorzio Agrario di Parma per la vendita di prodotti della filiera agricola italiana, con particolare attenzione a quelli del territorio.