Incendio risolto senza conseguenze negli scantinati dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine

L’incendio negli scantinati dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, avvenuto nella notte del 12 novembre, è stato tempestivamente risolto senza conseguenze per le persone.

La famiglia Spigaroli, proprietaria dell’Antica Corte Pallavicina ritiene doveroso informare sulla situazione della proprietà dopo l’incendio avvenuto nella notte tra il 12 e 13 novembre 2024.

Sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine intervenute – che gli Spigaroli ringraziano per il tempestivo e professionale intervento – le cause che hanno portato alle fiamme.

Dalle prime indagini si presume si sia trattato di un cortocircuito partito da una cella frigorifera. Non ci sono stati danni alle persone, nessun ferito o intossicato.

L’incendio ha interessato solo un’area limitata del castello: parte degli scantinati ubicati sotto la cucina del ristorante gourmet. In attesa di bonificare e ripristinare l’area, il ristorante gourmet rimarrà chiuso per qualche giorno, mentre le camere del relais, l’Hosteria del Maiale e le cantine di stagionatura dei Culatelli rimangono aperti e non sono stati toccati.

Anche il Museo del Culatello, che fa parte del circuito dei Musei del Cibo, è regolarmente aperto, solo una stanza non sarà accessibile.

“Siamo sollevati che l’incendio non abbia avuto conseguenze per le persone, quell’ala del castello era deserta e le camere del relais si trovano dalla parte opposta. – commenta Massimo Spigaroli – Anche le nostre cantine dei Culatelli, non sono state minimamente interessate, sia per la distanza con gli scantinati colpiti, sia per le spesse mura medievali a protezione del nostro ‘tesoro’. Come sempre, è nel dna della nostra famiglia, insieme al nostro prezioso staff, ci siamo da subito rimboccati le maniche per riportare la situazione alla normalità”.

“Ringraziamo di cuore i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine intervenute – continua Luciano Spigaroli – che grazie al loro tempestivo intervento hanno domato il rogo e limitato i danni. In pochi giorni anche il ristorante tornerà perfettamente operativo”.

“Siamo stati letteralmente “invasi” di messaggi di vicinanza dei nostri ospiti e amici – conclude Benedetta Spigaroli – che teniamo a ringraziare per la forza che ci hanno trasmesso. I danni subiti sono per fortuna solo materiali, ma ci colma di gioia una tale dimostrazione di affetto”.