Traversetolo: incontri formativi per i genitori del Progetto di continuità educativa 0-6 anni 2024-2025

La progettualità educativa e pedagogica del Progetto di continuità orizzontale e verticale dei servizi 0-6 anni del Comune di Traversetolo quest’anno è incentrata sul tema della relazione a 360 gradi, intesa come relazione tra le persone (i bambini e le bambine, le famiglie, il personale educativo), con il territorio, con i materiali. Il progetto vede coinvolti l’istituto comprensivo di Traversetolo, la scuola materna “Madonna di Fatima” di Mamiano, il nido e scuola dell’infanzia “Il Paoletti”.

Per quanto concerne il lavoro di relazione con i genitori, il progetto prevede quattro incontri formativi e di incontro/conoscenza in presenza, con l’obiettivo di creare una forte alleanza educativa scuola-famiglia. Sarà utilizzato anche con gli adulti il canale del gioco (la ludopedagogia) e del fare/creare insieme per favorire la dimensione relazionale, concentrandosi proprio sulla stessa e su alcuni suoi aspetti salienti: la capacità di porre sani confini, la capacità di accompagnare attraverso le emozioni spiacevoli, la comunicazione, la corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

L’intero ciclo di incontri è tenuto da Sara Crisantemi, pedagogista e formatrice, e Irene Alessandrino, atelierista.

Gli incontri sono rivolti alle famiglie e al personale educativo e si terranno nella Sala del Consiglio comunale, via Fratelli Cantini, 8, Traversetolo, sempre nella fascia oraria dalle 18.00 alle 19.30.

Il primo si terrà mercoledì 22 gennaio e avrà come tema “La Ludopedagogia: come sostenere la relazione scuola-famiglia attraverso il gioco”. Al termine si svolgerà un laboratorio creativo.