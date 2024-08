Indagini a tutto campo sul neonato deceduto a Traversetolo

In relazione al rinvenimento di neonato deceduto all’interno di una proprietà privata in località Traversetolo, le indagini -avviate prontamente con l’intervento sul posto del Magistrato di turno esterno e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma-sono rivolte in tutte le direzioni.

L’autopsia, affidata alla responsabile dell’istituto di Medicina Legale di Parma e ad un fetologo- tende ad accertare modalità, cause ed epoca della morte, oltre all’età della piccola vittima.

Si cerca poi -mediante l’ausilio dei RIS di Parma- di risalire al DNA per acquisire ulteriori elementi conoscitivi che consentano di risalire a chi ha partorito la piccola vittima.

Per le stesse finalità appena descritte, si stanno inoltre esplorando tutte le possibili strade -attraverso i locali presidi sanitari- per identificare le donne che, nel presente arco temporale- fossero in attesa di parto e così restringere il cerchio dei possibili responsabili.

Ovviamente chi fosse in possesso di elementi utili ad agevolare le ricerche potrà rivolgersi ai Carabinieri delegati per le indagini.

Alfonso D’Avino- Procuratore della Repubblica di Parma