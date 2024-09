Individuato e arrestato 33enne nigeriano, noto spacciatore fra Parma e Sorbolo Mezzani

La Squadra Mobile di Parma ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, un trentenne cittadino nigeriano residente a Parma, condannato in via definitiva alla pena di 5 anni di reclusione, 1 mese e 22 giorni per un cumulo di pene conseguenti a una lunga serie di reati, tra cui resistenza e spaccio.

A seguito dell’emanazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile hanno localizzato il nigeriano nella frazione di Pilastrello, dove condivideva un’abitazione di fortuna con un coetaneo. L’uomo è stato portato nella locale casa circondariale.

La misura costituisce l’atto conclusivo di una lunga e laboriosa attività di indagine della sezione antidroga della Squadra Mobile di Parma, condotta negli ultimi anni.

In particolare, gli investigatori avevano individuato il trentenne nigeriano quale terminale di una fiorente attività di spaccio di cocaina che riguardava non solo il capoluogo, ma anche i comuni di Sorbolo e Mezzani.

Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo fosse solito cedere lo stupefacente in particolare nelle ore serali e notturne e nei fine settimana. L’attività criminosa era anche agevolata dal fatto che l’uomo era ormai stabilmente radicato nel territorio parmigiano, avendo instaurato nella nostra provincia solidi rapporti familiari.