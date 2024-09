Kentucky Fried Chicken fa il bis a Parma: apre il secondo ristorante in Via Emilia

La mappa del gusto targato KFC si arricchisce di un nuovo indirizzo nel cuore della Food Valley italiana. Oggi, 3 settembre, il brand leader del pollo fritto nel mondo inaugura un nuovo ristorante a Parma, nel Centro Commerciale La Galleria in via Emilia Est 7/B, vicinissimo al centro storico e allo stadio Tardini.

La nuova apertura raddoppia la presenza del marchio in città: il primo ristorante di Parma è stato inaugurato lo scorso dicembre in viale Gramsci 30, ed entrambi sono gestiti dal franchisee Just In Food Srl, cui fanno capo anche il ristorante nel centro commerciale Gran Reno a Casalecchio di Reno e quello nel centro commerciale I Petali a Reggio Emilia.

Grazie al nuovo ristorante di Parma, che genera 29 nuovi posti di lavoro sul territorio, KFC arriva a quota 96 ristoranti in Italia, a dieci anni dal suo arrivo nel Paese.

TECNOLOGIA E COMODITÀ, A PARMA COME IN TUTTI I RISTORANTI KFC

Per fare il bis a Parma, KFC ha scelto una location strategica, nel cuore della galleria commerciale con cinema, negozi, ristoranti e servizi. Il Centro Commerciale La Galleria, inoltre, è perfettamente servito da taxi, bus e filobus ed è dotato di un ampio parcheggio limitrofo e sotterraneo.

Il nuovo ristorante offre ai clienti il massimo del comfort: è dotato di una sala interna da 98 metri quadri, e in più dispone di un accogliente dehors esterno da 70 metri quadri affacciato sulla piazzetta del Centro Commerciale. Come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, è un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono una pausa da KFC piacevole e rilassante.

All’interno del ristorante, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, l’esperienza dei clienti è come sempre caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante e attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira. Per gustare il proprio pollo fritto in ogni modo possibile, con tutta la comodità possibile.

IL POLLO FRITTO DEL COLONNELLO, UN’ESPERIENZA PER TUTTI I GUSTI

Nel nuovo ristorante di Parma, come in tutti gli altri locali in Italia, i fan di KFC potranno trovare proposte per tutti i gusti. Dalle mitiche Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, ai golosi Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe, fino all’iconico pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone.

Basta un attimo per riempirsi un Bucket, il contenitore iconico anch’esso inventato dal Colonnello, oggi disponibile nei formati da 1, 2, 3 o 4 persone. E per chi preferisce i burger? Da KFC ci sono i panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger, Kentucky Cheese & Bacon e Kentucky BBQ & Bacon, questi ultimi tre disponibili anche in versione double, con doppio filetto. E ancora, il wrap Twister, una piadina che si arrotola intorno a filetti di pollo, maionese, fettine di pomodoro fresco e foglie di insalata croccante. Un prodotto storico del mondo KFC ora presente anche in Italia, con le varianti Twister Crispy, super croccante con i suoi Tender Crispy, Twister Original, ripieno di Tender preparati con la ricetta originale del Colonnello, Twister Grilled con filetti di pollo grigliato.

E da luglio 2024 in tutti i ristoranti KFC c’è una nuova proposta per chi sogna la croccantezza di KFC ma non mangia carne. È la nuova linea Veggie, composta da Twister Veggie, Classic Veggie e Tender Veggie da 4 o nel bucket da 10 pezzi, a base di proteine ottenute dai funghi al 100% di origine vegetale. Imperdibile per i vegetariani, perfetta per chi è in cerca di nuove esperienze da mordere.

A completare il menù, come sempre, ci sono i contorni e le salse, le patatine fritte, le insalate e i gelati, immancabili protagonisti dell’estate, che da aprile si presentano in una nuova veste. Il classico Sundae si fa in tre con tre differenti formati: i Mini Sundae, i Sundae e i Sundae Deluxe, tutti in un nuovo pack a forma di bucket. I gusti invece si arricchiscono grazie ai co-branding con Kit Kat, Galak Pistacchio (solo per Sundae e Sundae Deluxe) e Smarties (solo versione Deluxe), oltre a Nutella (solo versione Sundae e Sundae Deluxe), già presente in menù dallo scorso anno.

Infine, quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili. Perché qualunque sia la voglia, da KFC si trova sempre un botto di gusto.

KFC, società del gruppo Yum! Brands Inc, è l’azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto ed è un’impresa che vanta una storia ricca di successi ed innovazione. Tutto ha avuto inizio grazie al Colonnello Harland Sanders, fondatore del brand. È stato lui ad inventare l’Original Recipe, la ricetta che contiene un inimitabile mix segreto di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica del brand.

Ogni giorno negli oltre 30.000 ristoranti in più di 145 paesi i cuochi KFC preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura, per ottenere un prodotto fragrante e irresistibile.

Yum! Brands Inc. comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con più di 53.000 ristoranti in oltre 155 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo.

In Italia KFC arriva nel 2014 e ad oggi conta 96 ristoranti in 15 regioni. www.kfc.it