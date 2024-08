La magia dell’Alta Val Parma, appuntamenti ai Lagoni tra geomorfologia ed escursioni

Eventi ed escursioni gratuite con il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e la Provincia di Parma assieme ai Comuni di Corniglio e Monchio delle Corti per il mese di agosto in località Lagoni.



“Queste iniziative rappresentano un’opportunità per gli appassionati del nostro Appennino – afferma Giuseppe Vignali direttore del Parco nazionale dell’Appennino -. Attraverso escursioni, incontri e discussioni, ci immergeremo nella bellezza e nella ricchezza dell’Alta Val Parma, patrimonio naturale che tuteliamo. I temi trattati, come il cambiamento climatico, la gestione forestale e la geomorfologia, sono di vitale importanza per la conservazione dell’ecosistema appenninico. Inoltre, promuoviamo la fruizione sostenibile, l’attività fisica e la connessione con la natura attraverso l’esperienza in bicicletta e a piedi”. Gli appuntamenti rappresentano inoltre un’occasione per dialogare con escursionisti e turisti più o meno occasionali sul futuro dei Lagoni: grazie infatti ad un QR code, ad un link ed alla tipologia di interesse, sarà possibile lasciare un contributo utile agli enti coinvolti ad impostare strategie di valorizzazione e di gestione della struttura e dell’area.



Il QR code inserito rimanda al seguente link https://www.trailpark.it/rifugio-lagoni



Si inizia sabato 10 agosto, alle 10.30, per l’iniziativa escursionistica e naturalistica. Al Rifugio Lagoni alle 10.30 è previsto l’incontro con Federica Frattini, del Parco nazionale e dell’Unione Comuni Appennino Parma Est che interverrà sul tema del Cambiamento climatico e la gestione della foresta demaniale in Alta Val Parma. Come è ormai evidente a tutti le foreste sono sottoposte a forti stress a causa delle temperature sempre più elevate e qui, in Alta val Parma, stiamo assistendo alla completa scomparsa di una specie che prima era un importante costituente del nostro paesaggio: l’abete rosso. Alle ore 11 l’escursione con guida alla scoperta della Foresta dell’Alta Val Parma sotto al Pumaccioletto. L’itinerario prevede la partenza da Lagoni per il sentiero Cai 711A, quindi per Capanne di Lago Scuro e rientro al punto di partenza. Un percorso medio facile cui si può partecipare, gratuitamente, chiamando Monica Valenti (348.822.48.46).





Sabato 17 agosto appuntamento gratuito per mountain bike experience “100 laghi bike sound” che si terrà in due giornate. Sabato 17 agosto da Corniglio a Lagoni, 22 km di percorso con 810 metri di dislivello. Domenica 25 agosto da Monchio delle Corti a Lagoni 11 km con 500 metri di dislivello. I posti sono limitati e occorre iscriversi (www.extragiro.it/100_laghi_bikesound/). Durante le due giornate sarà possibile avere ristoro presso il Rifugio Lagoni, avere scorta tecnica di Fiab Parma e assistenza meccanica. Una iniziativa per MTB, eMTB e Gravel expert. Durante le due giornate il traffico motorizzato lungo i percorsi sarà vietato e dunque i ciclisti potranno godere in sicurezza lungo il bellissimo itinerario.



Sabato 24 agosto, alle 10.30, a Lagoni, si parlerà della geomorfologia dell’Alta Val Parma con interventi di Alessandro Chelli, dell’Università di Parma, Alessandra Curotti, del Parco nazionale dell’Appennino. Alle ore 11 l’escursione con guida “Camminando sugli antichi ghiacciai”. L’itinerario, che prevede 200 metri di dislivello ed è di difficoltà facile, partirà da Rifugio Lagoni (1345 mslm), lungo il sentiero Cai 711, 713 per Capanne di Lago Scuro (1520 mslm), Cai 715, Lago Scuro (1526) e rientro a Lagoni. L’iniziativa è gratuita con prenotazione (Monica Valenti, 348.822.48.46).



Sabato 31 agosto alle 10.30, invece, l’appuntamento è per parlare di “I laghi d’Appennino e la loro evoluzione” con un intervento di Pietro Rontani, dell’Università di Parma. Alle ore 11 l’escursione, di difficoltà media, sarà con guida tra laghi e torbiere dell’Alta Val Parma. Si parte da Rifugio Lagoni (1345 mslm), lungo il sentiero Cai 711, 715 Lago Scuro (1526 mslm), Passo di Fugicchia 1669 mslm, Fontana del Vescovo, Capanne di Badignana 1480 mslm, Cai 719 e rientro a Lagoni. L’iniziativa è gratuita con prenotazione (Paola Bondani 376.017.642.5).