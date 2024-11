La nuova produzione de “La vedova allegra” della compagnia Corrado Abbati inaugura dicembre al Regio

Corrado Abbati porta in scena l’operetta di Franz Lehár con le coreografie di Francesco Frola eseguite dal Balletto di Parma e Alberto Orlandi sul podio dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Dicembre al Regio inaugura mercoledì 4 dicembre 2024, alle 20 (replica sabato 7 dicembre 2024, alle 17) con La vedova allegra, operetta in tre atti di Franz Lehár su libretto di Victor Léon e Leo Stein dalla commedia L’Attaché d’ambassade di Henri Meilhac, portata in scena dalla Compagnia di Corrado Abbati, che ne firma la traduzione, l’adattamento e la regia, con Mariska Bordoni, Fabrizio Macciantelli, Antonella Degasperi, Gianmarco Durante, Federico Bonghi, Matteo Bartoli, Claudia Bonazzi, Claudio Ferretti, Matteo Catalini, Corrado Abbati. Alberto Orlandi dirige l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e il Balletto di Parma esegue le coreografie di Francesco Frola, nel nuovo allestimento scenico di Inscena Art Design.

“Partendo dal termine ‘leggerezza’ dato da Italo Calvino nel primo capitolo delle Lezioni Americane e cioè ‘leggerezza come reazione al peso del vivere’ e conscio che nell’immaginario collettivo il termine ‘operetta’ è unito al termine ‘sorriso’, il mio intento, in questa edizione de La vedova allegra, – scrive Corrado Abbati nelle note di regia – è stato quello di non negare, per chissà quale dotta purezza (o pesantezza) intellettuale, ciò che è la caratteristica tipica dell’operetta: la voglia di emozioni rassicuranti.

Tutti, fin da subito, sanno che si finirà felici e contenti! Il mio lavoro è stato, quindi, quello di creare uno spettacolo capace di suscitare allegria, com’era d’altronde nelle intenzioni dell’autore che ha disseminato La vedova allegra di tanti spunti su un canovaccio diplomatico dove non si nascondono desideri segreti e interessi erotici o politici che vengono risolti a ritmo di valzer, ma anche di can-can”.

Dicembre al Regio proseguirà venerdì 6 dicembre, alle 20.30, con Puccini Dance Circus Opera, per coro di corpi e strumenti; domenica 15 dicembre, alle 17, con Christmas Gym La festa delle medaglie olimpiche della ginnastica azzurra; venerdì 20 dicembre, alle 20.30, con Pianse ed amò per tutti recital lirico benefico con Luca Salsi e Michele Pertusi in favore dell’Ospedale dei bambini di Parma “Pietro Barilla; sabato 28 dicembre, alle 20.30, e domenica 29 dicembre, alle 15.30, con Lo Schiaccianoci del Balletto Nazionale Armeno; mercoledì 1 gennaio, alle 18, con il Concerto di Capodanno della Società dei Concerti di Parma.

In occasione del Black Friday biglietti con riduzione dal 20% al 50% nella giornata del 29 novembre

su alcuni appuntamenti di dicembre al Regio.

Informazioni: Teatro Regio strada Giuseppe Garibaldi, 16/A; tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it