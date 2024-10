La Strada del Prosciutto incontra i Gal della Regione Istriana e si prepara per il Festival del Prosciutto Croato a Tinjan

La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma ha partecipato a un importante incontro che ha visto una delegazione di quasi 30 persone provenienti dai quattro Gal della Regione Istriana (Settentrionale, Centrale, Meridionale e Orientale), in visita nel territorio della Val Parma.

L’incontro, organizzato dal Gal del Ducato di Parma e Piacenza, ha rappresentato un nuovo e ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni tra i due territori, accomunati da una lunga tradizione enogastronomica e dall’eccellenza produttiva.

La delegazione, guidata dall’assessore all’Agricoltura della Regione Istria, Ezio Pinzan, era composta da amministratori, funzionari dei GAL e produttori lattiero-caseari, con l’obiettivo di conoscere da vicino le realtà produttive della nostra Food Valley.

Durante la visita, i partecipanti hanno avuto modo di scoprire alcune delle eccellenze locali visitando un caseificio, un prosciuttificio e un’azienda vitivinicola.

Ad accogliere la delegazione, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra i due territori, erano presenti Mauro Lamoretti, presidente della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, Cristina Piazza, membro del consiglio di amministrazione del GAal del Ducato, Nubia Tagliaferro, animatore territoriale del Gal del Ducato, e Anthony Monica, vicesindaco del Comune di Langhirano.

La presenza di queste figure ha sottolineato l’impegno congiunto nel promuovere i prodotti di eccellenza del nostro territorio.

La collaborazione tra la Val Parma e l’Istria si è consolidata nel corso degli anni attraverso eventi come il Festival del Prosciutto di Parma e il Festival del Prosciutto Croato di Tinjan, dove i produttori dei due territori si incontrano per celebrare e promuovere le loro tradizioni gastronomiche.

Questa partnership è rafforzata anche dal progetto di cooperazione “Il Mito della Malvasia”, che vede coinvolti il Gal del Ducato e il Gal dell’Istria Centrale nella valorizzazione della Malvasia, un vitigno che unisce entrambe le culture enologiche.

Un momento chiave di questa collaborazione si è svolto lo scorso settembre, durante il Festival del Prosciutto di Langhirano, quando una delegazione croata ha partecipato alla masterclass “Prosciutti dal Mondo”, che ha messo a confronto il Prosciutto Croato, il Prosciutto Dalmata e il Prosciutto di Parma. La presenza del Console Generale della Croazia, Stjepan Ribić, ha sottolineato ulteriormente l’importanza di questa sinergia internazionale.

La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, che rappresenta i prodotti d’eccellenza del territorio – tra cui il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, il Tartufo Nero di Fragno, il Salame di Felino e i Vini dei Colli di Parma – avrà l’onore di portare avanti questa collaborazione partecipando al Festival del Prosciutto Croato di Tinjan, che si terrà dal 18 al 20 ottobre.

Questo importante appuntamento internazionale rappresenta una nuova opportunità per promuovere ulteriormente il Prosciutto di Parma e per consolidare i legami con i produttori e le istituzioni croate. La presenza della Strada del Prosciutto a Tinjan sarà non solo un momento di celebrazione dei prodotti, ma anche una vetrina internazionale per il nostro territorio e un’occasione per stringere nuove collaborazioni e rafforzare quelle esistenti.

La partecipazione al Festival del Prosciutto di Tinjan – Istria rientra nel progetto presentato dalla Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, supportato dalla Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 23/2000, per la promozione delle produzioni enogastronomiche tipiche e tradizionali di qualità.