La Tep accelera la transizione verde: 14 nuovi bus elettrici e un moderno impianto di ricarica

TEP ha presentato questa mattina 14 nuovi autobus elettrici e il nuovo impianto di ricarica presso il deposito di via Taro, segnando un significativo passo avanti verso una mobilità pubblica a impatto zero.

I nuovi bus elettrici, modello Urbino prodotti da Solaris, rappresentano una nuova era per la mobilità sostenibile in città. Si tratta di mezzi alimentati al 100% grazie all’elettricità e che non necessitano di alcun motore ausiliario. Offrono un’autonomia di oltre 250 km e possono trasportare fino a 80 passeggeri, garantendo accessibilità e comfort. Sono dotati di due postazioni per passeggeri con disabilità motorie carrozzine per bambini, oltre che di pedana manuale per la salita e la discesa.

Soddisfatto il presidente di TEP Roberto Prada: “Questi veicoli fanno parte del piano di elettrificazione della flotta urbana annunciato nel 2022, che mira a rendere la mobilità cittadina a zero emissioni dirette. I nuovi bus saranno operativi sulle linee 8 e 2, affiancando le linee 1, 3, 4 e 5 già servite da filobus elettrici. Contribuiranno in modo sensibile al raggiungimento dell’obiettivo di neutralità carbonica che Parma si è data per il 2030.”.

Era presente all’inaugurazione di questa mattina anche Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma: “L’acquisto dei nuovi bus elettrici rappresenta un tassello di un piano generale che fa della sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, un perno fondamentale per lo sviluppo futuro della città. Con questo investimento ci avviamo alla completa elettrificazione della rete di trasporto pubblico urbana.”.

Il presidente della Provincia di Parma Andrea Massari ha commentato: “TEP si conferma un’azienda sana, innovativa, che è stata in grado di superare un’emergenza come quella del Covid e capace di fornire con efficienza i servizi di trasporto in una provincia complessa ed estesa come quella di Parma. Ciò dimostra, ancora una volta, come sia stata corretta la scelta che abbiamo fatto due anni fa di mantenere la governance dell’azienda a livello locale.”.

I nuovi bus Urbino sono i primi bus elettrici puri a batteria che l’azienda mette in servizio a Parma, fatta eccezione per alcune sperimentazioni condotte su alcune tratte e per periodi limitati. TEP, tuttavia, ha una lunga esperienza alle spalle nella gestione di mezzi elettrici. Nel 1953 Parma ha inaugurato la rete filoviaria che ancora oggi rappresenta un tassello fondamentale della mobilità green cittadina. Da allora l’esercizio urbano con filobus si è espanso progressivamente fino ad arrivare all’assetto attuale. Oggi TEP possiede la quinta flotta filoviaria in Italia per ampiezza, alle spalle delle aziende di quattro città capoluogo di regione (Milano, Napoli, Bologna e Roma).

Contestualmente all’introduzione dei nuovi bus, TEP ha presentato il nuovo impianto di ricarica con 24 postazioni, realizzato da Baiocchi Tecnologie di Langhirano, con colonnine elettriche fornite da Siemens. L’apparato permetterà di rifornire le batterie durante l’orario notturno. Grazie alle tecnologie di nuova generazione utilizzate, l’operazione di ricarica per ogni bus richiede solo 3 ore. Per garantire l’efficienza delle operazioni TEP ha aumentato la potenza disponibile nel deposito di via Taro.

L’investimento per i nuovi bus elettrici e per realizzare l’impianto di ricarica è stato realizzato grazie a un finanziamento ESG di Crédit Agricole Italia. Questo genere di finanziamenti prevede una riduzione del costo per il beneficiario in base al miglioramento della valutazione ambientale, sociale e di governance elaborata da Cerved Rating Agency, agenzia di rating specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane e delle emissioni di titoli di debito. TEP ha potuto beneficiare di condizioni di credito particolarmente favorevoli in virtù del buon rating dell’ente di valutazione. L’Azienda, infatti, ha totalizzato un punteggio classificato da Cerved come “Performance alta”, che attesta quindi l’ottimo livello già raggiunto da TEP per i temi oggetto di valutazione. Il tasso, inoltre, potrà ridursi nel tempo se il punteggio migliorerà ulteriormente.

Con l’acquisto dei nuovi bus elettrici, l’età media della flotta urbano TEP scende a 7,8 anni, confermando il parco autobus di Parma come uno dei più giovani in Italia. L’investimento complessivo di 8,55 milioni di euro, che beneficia anche di fondi PNRR, dimostra l’impegno di TEP nella promozione della mobilità sostenibile e nel miglioramento dei servizi offerti alla comunità parmense. La cifra stanziata è parte di un investimento complessivo per il periodo 2018-2024 pari a 65 milioni di euro complessivi che l’azienda ha impegnato per rinnovare la flotta. Con i nuovi bus elettrici e l’impianto di ricarica, l’azienda si pone all’avanguardia nella transizione ecologica del trasporto pubblico.