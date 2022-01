Laboratorio Aperto: “La Malvasia di Parma. Passato, Presente e Futuro”

La pubblicazione è nata grazie alla felice intuizione di Anna Maria Compiani e vuole porsi come punto di riferimento nella divulgazione della cultura vitivinicola della nostra provincia con un focus sull’uva, definita dagli autori, “La Duchessa dei Colli di Parma” comprendendo anche un approfondimento sul vitigno Malvasia Aromatica di Candia.

L’incontro, che è patrocinato dal Comune di Parma, è realizzato grazie al contributo del Consorzio Colli di Parma e dell’Istituto Magnaghi di Salsomaggiore Terme.

A seguito della presentazione del percorso del volume ““La Malvasia di Parma. Passato, Presente e Futuro” non poteva mancare una degustazione di malvasia dei Colli di Parma abbinata a piatti ideati e realizzati dal famoso chef Daniele Persegani dell’Istituto Magnaghi.

La partecipazione all’evento è gratuita fino ad esaurimento posti, per l’accesso in sala è obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass.