Ladro di bicicletta incastrato dalle telecamere: denunciato alla Procura

I fatti risalgono ad alcune settimane fa quando una 25enne residente a Parma, si è presentata presso la stazione carabinieri di Parma Centro per sporgere denuncia per il furto della sua bici.

La vittima ha riferito di avere lasciato la bici regolarmente chiusa con una catena e lucchetto nei pressi del luogo lavoro, non lontano dal centro città.

Conclusa la giornata lavorativa, oltre alla stanchezza anche l’amara sorpresa nel non trovare più il suo “mezzo” di locomozione, tanto comodo per i sui brevi spostamenti cittadini.

Si è rivolta allora ai Carabinieri dove ha sporto denuncia. I Carabinieri, hanno dato il via alle indagini, acquisendo le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza presenti in zona e dopo svariati tentativi, ecco cha da una delle registrazioni è comparso un uomo in sella a una bici.