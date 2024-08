Laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità: iscrizioni alla 2ª prova di ammissione

Sono aperte le iscrizioni alla seconda prova di ammissione al corso di laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità dell’Università di Parma.

Al termine delle procedure di immatricolazione relative alla prima prova (che si è svolta il 26 luglio) non sono stati saturati i 120 posti disponibili, poiché non tutte le persone che erano risultate in posizione utile in graduatoria si sono immatricolate. Per questo il 3 settembre 2024 si terrà una seconda prova. Le iscrizioni alla seconda prova sono aperte fino al 30 agosto (ore 12).

Tutte le info nel bando, al link https://dia.unipr.it/notizie/attivata-la-seconda-selezione-di-ammissione-al-corso-di-laurea-architettura-rigenerazione