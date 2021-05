Lavorare sembrerà una vacanza: Borgo Val di Taro si prepara ad un’estate di “workation”

La modalità di lavoro da remoto ha aperto nuove frontiere per il turismo.

Il grande fenomeno di questa estate 2021 sarà quello che gli inglesi chiamano workation (work +vacation), cioè lavorare per la propria azienda, connessi da un posto di vacanza. L’Emilia-Romagna offre la possibilità di vivere uno smartworking esperienziale in spazi ricchi di pace, natura e di storia. Luoghi inconsueti, che aiutano a concentrarsi meglio e vivere una vacanza ogni giorno, appena spento il pc.

Borgo Val di Taro, cittadina nel cuore dell’Appennino Parmense, è pronta ad ospitare questo nuovo tipo di visitatori, e da oggi per proporsi come meta e mostrare le tantissime attività che il territorio offre c’è un video promozionale realizzato dal video maker Alberto Coffrini per l’Amministrazione Comunale di Borgo Val di Taro.

Il video, che vede la partecipazione di diversi borgotaresi che si sono prestati al ruolo di comparse/testimonial, vanta la presenza di un borgotarese illustre: Marcello Gazzola, calciatore che ha militato in serie A nelle squadre del Catania, Sassuolo e Parma, che insieme a tutta la famiglia (cagnolino compreso) ha prestato il volto (e il pallone) per alcune scene del video, girato in varie location all’aperto, case private con vista mozzafiato e locali del centro.

Il video nella sua versione integrale da 1 minuto sarà visibile sui social e sui siti web (quello del comune in primis) mentre una versione spot andrà in onda per diverse settimane sia su 12TVPARMA (con un esplicito target di prossimità) e su Telelombardia.

“Borgotaro ha tutto quel che serve per lavorare da remoto in un contesto di assoluto relax – ha dichiarato l’assessore all’innovazione tecnologica Nicola Bonini – potendo combinare una buona connessione veloce (dalle case alle strutture ricettive ai bar) ad una cornice naturale vastissima, ai tanti servizi offerti, alle attività sportive e di intrattenimento”.

“Borgotaro è bella da visitare, bellissima da vivere-ha aggiunto l’assessore al turismo nonché vicesindaco Giovanna Terroni – e questo video raccoglie una selezione di esperienze che uniscono attività lavorative e di studio con momenti di relax, dopo quest’inverno difficile chi può lavorare in smartworking potrà sicuramente ritemprare corpo e mente in un contesto come il nostro.”