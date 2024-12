Lavoro, Coldiretti: “Oltre 290mln con i bandi del Psr, nuove opportunità per le imprese agricole”

“Siamo soddisfatti per quanto messo in campo dalla Regione Emilia-Romagna, i 290 milioni di euro attraverso i 26 nuovi bandi del Per regionale sono strumento fondamentali per il sostegno alle imprese agricole e per la loro competitività”. Con queste parole il direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi ha commentato quanto fatto dalla Regione Emilia-Romagna in questi giorni per la pubblicazione di bandi strategici del Per Regionale.

“Un ringraziamento va all’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi – continua il direttore Marco Orsi – che nonostante i tempi tecnici di insediamento della nuova giunta regionale ha permesso che questi i fondi del Per venissero subito allocati attraverso la pubblicazione dei bandi”.

Sono diverse le aree di intervento alle quali sono rivolti i 26 bandi: dall’aiuto al settore biologico e delle produzioni integrate, alla competitività, dagli investimenti per il benessere animale al sostegno al ricambio generazione e ai giovani in agricoltura.

“È essenziale che interventi dedicati agli investimenti e ai giovani – conclude il direttore Marco Orsi – sia sempre più strutturali per garantire un sostegno alla nostra agricoltura, un’agricoltura distintiva e di qualità e che, proprio grazie al ricambio generazionale, diventa sempre più innovativa e digitale e permette un grado di sostenibilità tra i più alti in Europa”.