Lavoro in nero e mancato rispetto della sicurezza: sospese attività tra Parma e Sala Baganza

Sono 4 i provvedimenti di sospensione che sono stati emessi dagli Ispettori della sede di Parma dell’ITL Parma – Reggio Emilia, nelle giornate tra il 25 e il 27 di settembre.

I due terzi delle attività commerciali ispezionate, tra Parma ed il limitrofo comune di Sala Baganza, presentavano irregolarità per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza o per impiego di manodopera irregolare.

Nelle 6 attività commerciali sono state verificate le posizioni di 11 lavoratori, di cui 3 impiegati completamente ‘in nero’. L’intervento ispettivo ha permesso il ripristino delle condizioni di sicurezza per molti dei numerosi lavoratori coinvolti.