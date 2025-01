L’azienda fidentina First Point certificata per la parità di genere

First Point ottiene la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere. E’ un traguardo significativo quello raggiunto dall’azienda fidentina dell’Information Technology, tra le prime a Fidenza a ottenere la certificazione sulla parità di genere. La certificazione stabilisce delle linee guida specifiche per l’implementazione di un sistema volto a promuovere la parità di genere all’interno delle aziende. L’obiettivo è favorire un equilibrio tra uomini e donne in termini di opportunità, retribuzioni e avanzamento di carriera, contrastando ogni forma di discriminazione.La certificazione è arrivata al termine di un percorso promosso dagli amministratori dell’azienda Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi ed iniziato ad aprile. A supportare l’impresa l’esperta di Unioncamere Natalia Maramotti e la consulente del lavoro Veronica Gariboldi.





First Point con questo risultato mette in evidenza l’importanza di un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro. Tutti i lavoratori sono stati coinvolti nel percorso attraverso iniziative di vario tipo, che proseguiranno nel tempo. “Questa certificazione non è solo un simbolo, ma una conferma del nostro modo di pensare, lavorare e costruire il futuro. Abbiamo iniziato questo percorso stimolati dall’ascolto delle esigenze dei lavoratori. Speriamo che tante altre aziende facciano questa scelta per creare un ambiente di lavoro sereno dove tutti stiano bene e ci sia rispetto reciproco e, soprattutto, per portare questa sensibilità nella propria vita di ogni giorno e nella società” spiegano Scarabelli e Montorsi. Le iniziative implementate, come hanno evidenziato Laura Tedeschi e Silvia Faroldi di First Point, hanno contribuito a sensibilizzare i lavoratori portando questa nuova consapevolezza all’esterno dell’azienda. Tra le azioni promosse anche la creazione di un regolamento per prevenire le molestie sul luogo di lavoro, che rende più semplici le segnalazioni di eventuali problematiche. Perché un’azienda dovrebbe avviare questo percorso? “La certificazione non è solo burocrazia come alcuni pensano ma rappresenta un cambio di prospettiva su un determinato tema – hanno evidenziato Maramotti e Gariboldi – . Inoltre, consente di accedere a sgravi contributivi e di avere più punti nei bandi pubblici in cui l’ente inserisce questo requisito. Ci sono anche possibilità di ottenere contributi per avviare questo percorso”.



“L’ottenimento della certificazione rappresenta un passo avanti non solo per l’azienda, ma anche per l’intera comunità di Fidenza, che vede un esempio concreto di come l’impegno per la parità di genere possa trasformarsi in azioni tangibili e risultati misurabili – ha commentato l’assessore alle Pari Opportunità Maria Pia Bariggi – . Informare su questi temi è fondamentale perché la prima discriminazione sta nel non essere messe a conoscenze delle possibilità che ci sono. Quindi da un lato dobbiamo combattere la violenza, dall’altro fare informazione e porre le basi per un cambio di mentalità”.