“Le 3 chiavi della longevità. Magri, forti, felici”: la presentazione del libro di Massimo Spattini sabato a Monticelli

Sabato 7 dicembre 2024, alle 18, all’Hotel delle Rose a Monticelli Terme, sarà presentato il libro “Le 3 chiavi della Longevità. Magri, forti, felici” (Ed. Lswr).

L’autore, Massimo Spattini, medico chirurgo specializzato in scienza dell’alimentazione e medicina dello sport, vicepresidente dell’International Longevity Science Association), verrà intervistato da Gianfranco Beltrami, medico chirurgo, vice presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e direttore sanitario delle Terme di Monticelli).

Nel libro: “Le 3 chiavi della Longevità”, l’autore non si limita a condividere approcci nutrizionali e stili di vita che favoriscono la longevità, ma approfondisce anche l’uso delle più moderne tecnologie mediche e delle pratiche avanzate che possono contribuire a mantenere il corpo in salute e a prolungare la vita attiva. Inoltre, l’autore svela le proprie strategie personali per contrastare il naturale processo di invecchiamento, cercando di mantenere una performance ottimale anche con il passare degli anni, in modo da vivere meglio e più a lungo, promuovendo un invecchiamento sano. Il dottor Spattini precisa: “È ormai accertato che l’invecchiamento del corpo umano dipende in larga parte da fattori esterni, con circa il 20-30% delle sue cause riconducibili alla genetica, mentre il restante 70-80% è influenzato da abitudini quotidiane, come una corretta alimentazione, un’attività fisica regolare, il controllo dello stress e le nostre scelte di vita, nonché dall’ambiente in cui siamo immersi”.

