Le indicazioni di voto alle regionali di Luigi Alfieri: “Chi vota Pd scriva Massari, chi vota Lega scriva Cavandoli”

“Trump e Musk possono decidere quello che vogliono, ma noi di missione Valentina non lasciamo soli i civili di un Paese invaso. Parte quindi la missione Valentina 14 per portare (soprattutto) estintori a Leopoli e poi distribuirli nel Paese.”

Lo scrive sui social Luigi Alfieri, giornalista, scrittore, uno dei promotori di Missione Valentina (premiata all’ultimo Sant’Ilario) che in questi ultimi due anni ha portato a Leopoli beni di primo consumo a sostegno della popolazione ucraina.

“Nel darvi questa comunicazione copio e incollo un post del “coinventore” di Valentina, Andrea Pelosi (l’altro sono io, lo specifico per evitare equivoci) che mi trova perfettamente d’accordo:

“Nell’imminenza delle elezioni regionali mi permetto di darvi evidenza dei candidati che, in questi anni, hanno fornito collaborazione a Missione Valentina sostenendone l’operato. (Mia riflessione: per fortuna, sono uno di sinistra e uno di destra.)

Si tratta di Andrea Massari – Candidato consigliere regionale nella lista del Partito Democratico – e di Laura Cavandoli – candidata nella lista della Lega Salvini premier.

Due schieramenti, due nomi, due indicazioni, affinché ognuno di voi possa tenerne conto al momento della decisione personale.

Mi preme precisare che nessuno dei due ha sollecitato o richiesto questa mia comunicazione”.

Io preciso che non possono essere votati insieme, visto che appartengono a schieramenti diversi. Aggiungo che ci ha sostenuo (molto) anche Michele Guerra che in questo momento fa il sindaco e non è candidato a nulla. Così come ci hanno sostenuto altri politici non candidati.