Le medaglie d’oro di Sant’Ilario assegnate a Gian Paolo Minardi e al Consorzio agrario

Come da tradizione, si terrà domani, 13 gennaio, la cerimonia di premiazione di Sant’Ilario, che vedrà la consegna di due medaglie d’oro, sette attestati di civica benemerenza e una menzione speciale. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, che si svolgerà all’Auditorium Paganini, a partire dalle ore 11:00.



La solenne celebrazione del Santo Patrono avverrà in Cattedrale con la Santa Messa, alle 17, officiata dal vescovo, monsignor Enrico Solmi. I due momenti saranno anticipati con la tradizionale messa nell’oratorio di Sant’Ilario, sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, alle ore 9.

Le medaglie d’oro andranno a Gian Paolo Minardi e Consorzio agrario.

Cerimonia Sant’Ilario 2025: la scaletta dell’evento



· Ore 11.00 – Apertura Cerimonia con “il Coro nei 120 anni della Corale Verdi” – esecuzione dell’Inno d’Italia e a seguire il Va Pensiero dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi a cura della Corale Verdi.

· Ore 11.10 – Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi.

· Ore 11.15 – Ingresso del Sindaco Michele Guerra, saluti del Vescovo Monsignor Enrico Solmi e ingresso delle autorità.

· Ore 11.25 – “Le radici parmigiane tra passato e futuro” – lettura della Poesia di Fausto Bertozzi “SANT’ILÄRI” a cura di Enrico Maletti, Cristina Cabassa insieme E “Io Parlo Parmigiano”. Segue l’omaggio allo Dsèvod, maschera ufficiale della città di Parma.

· Ore 11.35 – “Parma Capitale Europea della Gioventù 2027” – I ragazzi e le ragazze della Commissione Giovani parleranno di “Parma, una grande piazza per l’Europa” e consegneranno al Sindaco e alla città l’icona di Parma Capitale Europea della Gioventù 2027.

· Ore 11.45 – Consegna Menzioni Speciali, Attestati di Civica Benemerenza e Medaglie d’Oro.

· Ore 12.10 – “i Solisti nei 120 anni della Corale Verdi” – esecuzione di “O soave fanciulla” da “La Bohème” di Giacomo Puccini a cura della Corale Verdi – Ilaria Sicignano, soprano, Federico Bonghi, tenore.

· Ore 12.15 – Discorso del Sindaco Michele Guerra.

· Ore 12.35 – Fine cerimonia.



Accompagnamento e presentazione:

Michele Alinovi – Presidente del Consiglio Comunale Parma



COME SONO STATE PRESENTATE LE CANDIDATURE

L’Amministrazione ha previsto la presentazione delle candidature attraverso l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato ed attraverso la loro presentazione in forma cartacea all’Ufficio Protocollo dell’Ente.



MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

I premiati e la tipologia del premio vengono scelti dal Sindaco e dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini.





SANT’ILARIO DI POITIERS – (Poitiers, 315 circa – Poitiers, 367) È il Santo Patrono della città di Parma, teologo, filosofo e scrittore, è stato proclamato Dottore della Chiesa da papa Pio IX nel 1851. La sua elezione a patrono di Parma è collegata a vicende politiche che interessarono la città nel medioevo, tra i secoli XII e XIII. Originario di famiglia aristocratica pagana, Gallo – Romana, nel 353 venne acclamato vescovo di Poitiers (Aquitania – Francia), partecipò al sinodo di Béziers nel 356 ed al concilio Seleucita in Isauria nel 359. L’imperatore Costanzo II lo esiliò in Frigia, l’attuale Turchia, nel 356, per la sua ferma opposizione all’arianesimo; è il protettore degli esiliati. La Chiesa cattolica lo ricorda il 13 gennaio, giorno della sua morte. Fra le sue opere si annoverano: De Trinitate, Hymni, Contra Arianos, Contra Costantium Augustum, Tractatus super Salmos, De synodis, De mysteriis. Da secoli i cittadini di Parma gli sono devoti riconoscendone la protezione. La città lo ha invocato per superare diverse circostanze critiche legate alla sua storia plurisecolare.



La leggenda narra che un calzolaio, vedendo Sant’Ilario attraversare Parma scalzo, durante una giornata di neve, impietosito, gli regalò un paio di scarpe. Il giorno dopo, l’uomo ritrovò un paio di scarpe d’oro al posto delle scarpe donate a Sant’Ilario. Questa è la leggenda che ha dato origine alla tradizione secondo cui nel giorno del patrono vengono preparate le famose “scarpette”, tipici dolci legati alla festività del patrono.



IL PREMIO SANT’ILARIO fu istituito con delibera di Giunta Comunale n° 1584/94 del 18 dicembre 1986. La Giunta, guidata dal sindaco Lauro Grossi, approvò in quell’occasione il “Regolamento per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza”, modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 78 del 17/9/2013 in “Regolamento per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza e della cittadinanza civica”. Il Regolamento per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza è stato modificato, con Delibera del Consiglio Comunale N. 98/2018 del 19/11/2018, prevedendo oltre alla medaglia d’oro della Città di Parma (Premio Sant’Ilario) e agli attestati di civica benemerenza anche le menzioni speciali.



La prima edizione del Premio si tenne nel 1987. Le proposte di concessione, in base al regolamento, possono essere formulate da singoli cittadini, Enti, membri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e dai rappresentanti degli organi di decentramento, al fine di segnalare l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo contribuito a migliorare la vita dei singoli e della comunità e ad elevare il prestigio della città. Le benemerenze cittadine sono destinate a premiare le persone, gli enti, le associazioni e gli organismi che, nell’ambito cittadino, si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all’attività della pubblica amministrazione e che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà. In casi particolari le dichiarazioni di benemerenza possono esser conferite alla memoria.





I PREMIATI DAL 2014 Al 2024



Anno 2014. Medaglia d’oro: Clelia Buratti. Attestati di Civica Benemerenza: Consorzio del Prosciutto di Parma, Centro Grandi Ustionati – Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Rodolfi Mansueto SpA, Learco Tiberti, Fondazione Arturo Toscanini, Norbeto De Angelis, Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Parma.



Anno 2015. Medaglie d’oro: “Associazione Italiana Malati di Alzheimer – Aima”. Attestati di Civica Benemerenza: Polisportiva Coop Consumatori Nordest; Paola Mattiazzi; Università Popolare di Parma, Manfredi Saginario, Gli Angeli del Fango, Coppini Arte Olearia.



Anno 2016. Medaglie d’oro: “Croce Rossa Italiana – Comitato di Parma”; Medaglia d’oro alla Memoria a Giuseppe Malpeli. Attestati di Civica Benemerenza: Centro Sportivo Italiano – Comitato di Parma; Don Luciano Scaccaglia; Alberto Nodolini; Associazione Volontari Italiani Sangue Comunale di Parma; Mutti SPA; Carlo Magri – Presidente FIPAV; Franco Del Chicca.



Anno 2017. Medaglie d’oro: Arturo Carlo Quintavalle. Attestati di Civica Benemerenza: Giulia Ghiretti, Lanzi Trasporti, Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Parma; Emporio Solidale Parma; Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti – Parma; Giovanni Ballarini; Cus Parma.



Anno 2018 – Medaglie d’oro: Alberto Bormioli. Attestati di Civica Benemerenza: SNUPI Onlus (Sostegno Nuove Patologie Intestinali), A.S.D. San Leo 1946, Gianni e Vittorio Ferrarini, Teatro delle Briciole; Paolo Colombo; Famiglia Romani; Svoltare Onlus.



Anno 2019 – Medaglia d’oro: Albino Ivardi Ganapini. Attestati di Civica Benemerenza: Davide Bollati; Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Consolato Provinciale di Parma; Kiara Fontanesi; Help for Children Parma; Luigi Roncoroni; Franca Tragni e Carlo Ferrari; Associazione Seirs Croce Gialla Parma onlus. Menzioni Speciali: Famiglia Spaggiari.



Anno 2020 – Medaglie d’oro: ANMIC Parma; Gazzetta di Parma, Claudio Parmiggiani. Attestati di Civica Benemerenza: Danilo Coppe; City Angels ODV Sezione di Parma; L’Ottavo Colore; U.S. Astra; Emilia Wanda Caronna; La Giovane Scpa; Fidas Parma.



Anno 2021 – Assegnati n. 28 attestati di Civica Benemerenza a tutte le categorie che si sono impegnate nel tempo dell’emergenza Covid per affrontare una situazione inedita, per certi versi sconvolgente.



Anno 2022 – Medaglie d’oro: CSV Emilia ODV, Parma Basbeall. Attestati di Civica Benemerenza: Centro Antiviolenza di Parma, Carmine Giovanni Del Rossi, Lenz Fondazione, Raimondo Meli Lupi di Soragna, Zacmi Zanichelli Meccanica Spa, Intercral Parma Aps; Agugiaro & Figna Molini Spa. Menzioni Speciali: Ivo Ferraguti, Comitato Rione Colombo, Azienda Agraria Sperimentale Stuard.



Anno 2023 – Medaglie d’oro: Roberto Toscano, Auser Parma. Attestati di Civica Benemerenza: Coop Multiservice, Stefania Battistini, I Monnezzari di Parma, Giorgio Baruffini e Adriana Lucco, Francesco Barilli, Polisportiva Gioco, Gilberto Gerra, Menzione Speciale: Volontari in missioni umanitarie in Ucraina – Associazione Seirs Croce Gialla, Missione Valentina, Zebre Rugby Parma e Munus, Fondazione di Comunità Parma.



Anno 2024 – Medaglie d’oro: Franco Masini, Luca Salsi. Attestati di Civica Benemerenza: AGESCI, MASCI e CNGEI, Confesercenti Parma, Annalisa Dall’Asta, Nuovi Profumi Società Cooperativa per Azioni, Progetto Itaca Parma, Nice Terzi, Michele Ventura.