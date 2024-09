Le ricette artusiane protagoniste alla Fiera del Fungo di Borgotaro

Un’aria fragrante sospirata dai boschi, capace di far innamorare per i paesaggi che svela e per le prelibatezze che presenta sulla tavola: la prossima tappa de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia” si svolgerà a casa, ovvero a Borgo Val di Taro, uno dei sei Comuni dell’Appennino parmense (Albareto, Bedonia, Berceto, Compiano e Tornolo) che compongono l’associazione promotrice, La Strada del Fungo Porcino di Borgotaro, appunto.

Il ritorno a casa della manifestazione promossa dalla Strada del Fungo si svolgerà in occasione di uno dei fine settimana più gustosi dell’anno, ovvero per la Fiera del Fungo di Borgotaro IGP: domenica 15 settembre alle 11, nell’area dell’Officina del Gusto in via XI Febbraio si terrà quindi il nuovo show-cooking con degustazione di vini locali organizzato in collaborazione con Casa Artusi.

E al centro di ogni attenzione non potrà che esserci lui, il re dei miceti, sua maestà il fungo Porcino IGP di Borgotaro: gli chef artusiani saranno a chiamati a declinare in chiave moderna le ricette domestiche che Pellegrino Artusi ha diffuso con la propria “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, piatti e metodi ci preparazione che spesso hanno toccato i funghi e inventato sapori sublimi a partire da questo elemento primario.

Il programma con la ricetta e con i prodotti protagonisti dello show-cooking del 15 settembre, all’interno della manifestazione finanziata con la legge regionale dell’Emilia-Romagna n.23/2000, è consultabile sul sito della Strada del Fungo www.stradadelfungo.it e sulla pagina Facebook “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”.