Lega Parma: “Patrizia Caselli riconfermata segretario provinciale”

Si è tenuto ieri, il congresso provinciale di Parma presso la sala civica Maria Luigia a Fontevivo che ha visto la conferma di Patrizia Caselli a segretario Provinciale e del suo direttivo: “Come ho sempre sostenuto, il voto è sovrano e merita rispetto. Questo risultato mi riempie il cuore di gioia, perché premia impegno, sacrifici e passione. Ho vissuto questo importante momento non come una sfida, ma come un confronto e ribadisco convintamente che gli avversari sono fuori dalla Lega, non dentro. Ora più che mai però, dobbiamo andare avanti tutti insieme e riprendere da dove eravamo rimasti, perché grande lavoro ci attende. Ringrazio sentitamente la base e quindi i Militanti che, con profondo senso di responsabilità, hanno risposto alla consultazione con serietà ed entusiasmo. Un grazie sincero alla mia famiglia, ai miei Sindaci, al Segrerario regionale Matteo Rancan e al Segretario federale Matteo Salvini, per il sostegno e l’affetto incondizionato. Auguro buon lavoro a tutti I membri eletti del nuovo Direttivo, che mi onoro di rappresentare, certa che solo uniti si vince» ha commentato il riconfermato segretario provinciale.



Nel direttivo sono stati eletti: Addino Filippo, Alberini Sabrina, Dall’Orto Simone, Galli Paolo, Paone Domenico, Parri Samantha, Rusca Maria Vittoria, Soncini Gianni, Vergiati Tommaso e Zanichelli Paola.

Al congresso, presieduto dal consigliere regionale Gabriele Delmonte, ha partecipato anche il capogruppo in regione e segretario della Lega Emilia Matteo Rancan che si è congratulato con il segretario rieletto «di nuovo buon lavoro e complimenti a Patrizia. Il congresso è stato molto partecipato nonostante il periodo estivo, sintomo della voglia di ripartenza. Ora, uniti, con la testa alle elezioni regionali. Il futuro è davanti a noi.»