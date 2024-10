Liceo Marconi, “La Costituzione sul muro” in via Bixio, una delle prime esperienze in Italia

Questa mattina, al Liceo Linguistico “G. Marconi” di Parma, è stato presentato il progetto “Costituzione sul muro”, un’iniziativa che mira a portare i principi fondamentali della Costituzione italiana direttamente tra i cittadini e le cittadine.

Il progetto ha visto la realizzazione di un pannello murale lungo via Bixio, nelle immediate vicinanze del Liceo, che riporta integralmente il testo della Carta Costituzionale. È un’iniziativa, tra le prime in Italia, per avvicinare i cittadini e le cittadine, specialmente più giovani, alla conoscenza e al rispetto della Costituzione, promuovendone i valori fondanti.