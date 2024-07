Linea ferroviaria Bologna-Piacenza: riaperto il secondo binario fra Parma e Sant’Ilario

È stato riaperto come da programma, alle 6.30 di questa mattina, il secondo binario fra le stazioni di Parma e Sant’Ilario d’Enza danneggiato dallo svio di un treno merci di una società privata, avvenuto lo scorso 11 luglio in prossimità della stazione di Parma.

Come richiesto dalle norme i treni percorreranno inizialmente a velocità ridotta il tratto interessato dai lavori, per poi raggiungere gradualmente la velocità piena. Per questo motivo il ripristino completo dell’offerta commerciale è previsto a partire da sabato 10 agosto.

Già da oggi sarà comunque garantita l’intera offerta dei treni regionali di Trenitalia Tper e Trenitalia e di Intercity.

I Frecciarossa 9303 Milano (5.45) – Roma (10.35) e 9330 Roma (19.50) – Milano (00.15) percorreranno la linea convenzionale con fermate a Piacenza, Parma, Reggio Emilia storica e Modena.

Fino al 9 agosto le rimanenti Frecce che fra Bologna e Milano utilizzano la linea convenzionale continueranno a essere instradate sulla linea AV con cancellazione delle fermate di Piacenza/ Parma/Reggio Emilia storica e in alcuni casi di Modena e fermata straordinaria a Reggio Emilia AV Mediopadana, dove è istituito un servizio con corse bus da/per Parma.

Per le corse con bus è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

In ripresa anche il traffico dei treni merci, il cui stop aveva sollevato preoccupazioni nel comparto ceramico modenese e reggiano.

Le attività di ripristino dell’infrastruttura, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, sono durate nove giorni sono state svolte sia in orario diurno che notturno. Due i chilometri di linea interessati dai lavori, con sostituzione del binario, di alcuni deviatoi, posa di una nuova linea di alimentazione elettrica e di nuovi cavi per il funzionamento degli impianti di segnalamento e telecomunicazioni. Le attività proseguiranno ancora per alcuni giorni, esclusivamente in fascia notturna.